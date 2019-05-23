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Лидер известной украинской рок-группы выпустил сольную песню. Видео

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 20:10
Лидер известной украинской рок-группы выпустил сольную песню. Видео
Алексей Веренчик (фото: пресс-служба)

Алексей Веренчик из DETACH выпустил клип на песню "Сам Один"

Вокалист популярной украинской рок-группы DETACH Алексей Веренчик выпустил сольный трек об одиночестве "Сам Один".

По словам артиста, этот трек - это очень личная, исключительно его история. Композиция о том, что одиночество иногда - лучшее, что может случится с человеком.

Лидер известной украинской рок-группы выпустил сольную песню. Видео

Алексей Веренчик (фото: пресс-служба)

Также музыкант подчеркивает, что песня "Сам Один" очень отличается от того, что делает DETACH.

"Несмотря на то, что в DETACH мы постоянно экспериментируем со звучанием, у группы все равно есть свой сложившийся музыкальный стиль. Мне хотелось чего-то радикально нового. Такого, что невозможно сделать вместе с группой. Я давно хотел записать украиноязычный трек, но мне не очень нравится, как на украинском звучит мой вокал, когда я исполняю тяжелую музыку. Тут же получилось очень круто и необычно! Сам себя удивил", - признается Алексей.

Алексей Веренчик (DETACH) - Сам Один

Ранее мы писали о том, что Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

Напомним, недавно Джамала в новом клипе "Solo" показала свой внутренний поиск в хрустальном замке.

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