Коли зайва вага насправді через "гормонів": правда від лікаря

Зайва вага - величезна проблема сучасності, з якою хтось бореться, хтось змирився, списуючи все на метаболізм або "гормони". Насправді гормональна вага - це скоріше рідше, а найчастіше причиною зайвих кіло або ожиріння стає звичка багато і шкідливо їсти і мало рухатися.

Про це розповіла гінеколог Аліна Михайлова в Instagram .

За словами лікаря, найчастіше зайва вага виникає через відсутність фізичних навантажень, неправильного харчування, переїдання і стреси.

Вага, вік і життєві періоди

Фізіологічно проблеми з вагою можуть виникати в кілька періодів життя:

Під час статевого дозрівання - відбувається природне накопичення жирової тканини через активну вироблення гормонів, які поступово врівноважуються.

Під час вагітності - через високий вміст прогестерону в крові.

У період пременопаузи - пов'язано із згасанням функції яєчників, внаслідок чого виробляється менше естрогенів і більше андрогенів, які накопичуються запасом в жировій тканині.

У ці періоди особливо важливо різноманітно і правильно харчуватися, з обмеженням цукру, жирної їжі і вживанням більшої кількості овочів і фруктів. А також додати будь-які фізичні навантаження: піші прогулянки, велосипед, ігри, спортивні заняття і так далі.

Фото: після вагітності може залишитися зайва вага (pixabay)

Гормональні проблеми можуть бути наслідком зайвої ваги

Доктор каже, що надмірна вага може призвести до:

гормональних проблем,

серцево-судинних захворювань,

тромбозам,

цукровому діабету,

розвивається ризик росту пухлин.

Коли вага насправді через "гормони"

За словами лікаря, не так часто зайва вага виникає через гормональні проблеми. Так може відбуватися, якщо у вас:

Гіпотиреоз

Синдром полікістозних яєчників

Метаболічний синдром (інсулінорезистентність)

Гіперкортицизм (синдром Іценко-Кушинга)

Цукровий діабет

Генетичні захворювання

І пам'ятайте, щоб з'ясувати, чи є в причин і зайвої ваги будь-яке захворювання, допоможе тільки лікар.