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Когда лишний вес на самом деле из-за "гормонов": правда от врача

Новина українською →
Воскресенье 17 июля 2022 15:30
Когда лишний вес на самом деле из-за "гормонов": правда от врача Фото:Когда лишний вес на самом деле из-за "гормонов" (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Лишний вес - огромная проблема современности, с которой кто-то борется, кто-то смирился, списывая все на метаболизм или "гормоны". На самом деле гормональный вес - это скорее реже, а чаще всего причиной лишних кило или ожирения становится привычка много и вредно есть и мало двигаться.

Об этом рассказала гинеколог Алина Михайлова в Instagram.

По словам врача, чаще всего лишний вес возникает из-за отсутствия физических нагрузок, неправильного питания, переедания и стрессов.

Вес, возраст и жизненные периоды

Физиологически проблемы с весом могут возникать в несколько периодов жизни:

  • Во время полового созревания - происходит естественное накопление жировой ткани из-за активной выработки гормонов, которые постепенно уравновешиваются.
  • Во время беременности - из-за высокого содержания прогестерона в крови.
  • В период пременопаузы - связано с угасанием функции яичников, вследствие чего вырабатывается меньше эстрогенов и больше андрогенов, которые накапливаются запасом в жировой ткани.

В эти периоды особенно важно разнообразно и правильно питаться, с ограничением сахара, жирной пищи и употреблением большего количества овощей и фруктов. А также добавить любые физические нагрузки: пешие прогулки, велосипед, игры, спортивные занятия и так далее.

Когда лишний вес на самом деле из-за &quot;гормонов&quot;: правда от врача

Фото: После беременности может остаться лишний вес (pixabay)

Гормональные проблемы могут быть следствием лишнего веса

Доктор говорит, что избыточный вес может привести к:

  • гормональным проблемам,
  • сердечно-сосудистым заболеваниям,
  • тромбозам,
  • сахарному диабету,
  • развивается риск роста опухолей.

Когда вес на самом деле из-за "гормонов"

По словам врача, не так часто лишний вес возникает из-за гормональных проблем. Так может происходить, если у вас:

  • Гипотиреоз
  • Синдром поликистозных яичников
  • Метаболический синдром (инсулинорезистентность)
  • Гиперкортицизм (синдром Иценко-Кушинга)
  • Сахарный диабет
  • Генетические заболевания

И помните, чтобы выяснить, есть ли в причине лишнего веса какое-либо заболевание, поможет только врач.

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