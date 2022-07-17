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Коли зайва вага насправді через "гормонів": правда від лікаря

Фото: коли зайва вага насправді через "гормони" (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Зайва вага - величезна проблема сучасності, з якою хтось бореться, хтось змирився, списуючи все на метаболізм або "гормони". Насправді гормональна вага - це скоріше рідше, а найчастіше причиною зайвих кіло або ожиріння стає звичка багато і шкідливо їсти і мало рухатися.

Про це розповіла гінеколог Аліна Михайлова в Instagram.

За словами лікаря, найчастіше зайва вага виникає через відсутність фізичних навантажень, неправильного харчування, переїдання і стреси.

Вага, вік і життєві періоди

Фізіологічно проблеми з вагою можуть виникати в кілька періодів життя:

  • Під час статевого дозрівання - відбувається природне накопичення жирової тканини через активну вироблення гормонів, які поступово врівноважуються.
  • Під час вагітності - через високий вміст прогестерону в крові.
  • У період пременопаузи - пов'язано із згасанням функції яєчників, внаслідок чого виробляється менше естрогенів і більше андрогенів, які накопичуються запасом в жировій тканині.

У ці періоди особливо важливо різноманітно і правильно харчуватися, з обмеженням цукру, жирної їжі і вживанням більшої кількості овочів і фруктів. А також додати будь-які фізичні навантаження: піші прогулянки, велосипед, ігри, спортивні заняття і так далі.

Фото: після вагітності може залишитися зайва вага (pixabay)

Гормональні проблеми можуть бути наслідком зайвої ваги

Доктор каже, що надмірна вага може призвести до:

  • гормональних проблем,
  • серцево-судинних захворювань,
  • тромбозам,
  • цукровому діабету,
  • розвивається ризик росту пухлин.

Коли вага насправді через "гормони"

За словами лікаря, не так часто зайва вага виникає через гормональні проблеми. Так може відбуватися, якщо у вас:

  • Гіпотиреоз
  • Синдром полікістозних яєчників
  • Метаболічний синдром (інсулінорезистентність)
  • Гіперкортицизм (синдром Іценко-Кушинга)
  • Цукровий діабет
  • Генетичні захворювання

І пам'ятайте, щоб з'ясувати, чи є в причин і зайвої ваги будь-яке захворювання, допоможе тільки лікар.

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