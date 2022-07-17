Коли зайва вага насправді через "гормонів": правда від лікаря

Зайва вага - величезна проблема сучасності, з якою хтось бореться, хтось змирився, списуючи все на метаболізм або "гормони". Насправді гормональна вага - це скоріше рідше, а найчастіше причиною зайвих кіло або ожиріння стає звичка багато і шкідливо їсти і мало рухатися.
Про це розповіла гінеколог Аліна Михайлова в Instagram.
За словами лікаря, найчастіше зайва вага виникає через відсутність фізичних навантажень, неправильного харчування, переїдання і стреси.
Фізіологічно проблеми з вагою можуть виникати в кілька періодів життя:
У ці періоди особливо важливо різноманітно і правильно харчуватися, з обмеженням цукру, жирної їжі і вживанням більшої кількості овочів і фруктів. А також додати будь-які фізичні навантаження: піші прогулянки, велосипед, ігри, спортивні заняття і так далі.
Фото: після вагітності може залишитися зайва вага (pixabay)
Доктор каже, що надмірна вага може призвести до:
За словами лікаря, не так часто зайва вага виникає через гормональні проблеми. Так може відбуватися, якщо у вас:
І пам'ятайте, щоб з'ясувати, чи є в причин і зайвої ваги будь-яке захворювання, допоможе тільки лікар.
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