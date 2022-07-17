Когда лишний вес на самом деле из-за "гормонов": правда от врача

Лишний вес - огромная проблема современности, с которой кто-то борется, кто-то смирился, списывая все на метаболизм или "гормоны". На самом деле гормональный вес - это скорее реже, а чаще всего причиной лишних кило или ожирения становится привычка много и вредно есть и мало двигаться.
Об этом рассказала гинеколог Алина Михайлова в Instagram.
По словам врача, чаще всего лишний вес возникает из-за отсутствия физических нагрузок, неправильного питания, переедания и стрессов.
Физиологически проблемы с весом могут возникать в несколько периодов жизни:
В эти периоды особенно важно разнообразно и правильно питаться, с ограничением сахара, жирной пищи и употреблением большего количества овощей и фруктов. А также добавить любые физические нагрузки: пешие прогулки, велосипед, игры, спортивные занятия и так далее.
Фото: После беременности может остаться лишний вес (pixabay)
Доктор говорит, что избыточный вес может привести к:
По словам врача, не так часто лишний вес возникает из-за гормональных проблем. Так может происходить, если у вас:
И помните, чтобы выяснить, есть ли в причине лишнего веса какое-либо заболевание, поможет только врач.
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