Когда лишний вес на самом деле из-за "гормонов": правда от врача

По словам врача, чаще всего лишний вес возникает из-за отсутствия физических нагрузок, неправильного питания, переедания и стрессов.

Вес, возраст и жизненные периоды

Физиологически проблемы с весом могут возникать в несколько периодов жизни:

Во время полового созревания - происходит естественное накопление жировой ткани из-за активной выработки гормонов, которые постепенно уравновешиваются.

Во время беременности - из-за высокого содержания прогестерона в крови.

В период пременопаузы - связано с угасанием функции яичников, вследствие чего вырабатывается меньше эстрогенов и больше андрогенов, которые накапливаются запасом в жировой ткани.

В эти периоды особенно важно разнообразно и правильно питаться, с ограничением сахара, жирной пищи и употреблением большего количества овощей и фруктов. А также добавить любые физические нагрузки: пешие прогулки, велосипед, игры, спортивные занятия и так далее.

Фото: После беременности может остаться лишний вес (pixabay)

Гормональные проблемы могут быть следствием лишнего веса

Доктор говорит, что избыточный вес может привести к:

гормональным проблемам,

сердечно-сосудистым заболеваниям,

тромбозам,

сахарному диабету,

развивается риск роста опухолей.

Когда вес на самом деле из-за "гормонов"

По словам врача, не так часто лишний вес возникает из-за гормональных проблем. Так может происходить, если у вас:

Гипотиреоз

Синдром поликистозных яичников

Метаболический синдром (инсулинорезистентность)

Гиперкортицизм (синдром Иценко-Кушинга)

Сахарный диабет

Генетические заболевания

И помните, чтобы выяснить, есть ли в причине лишнего веса какое-либо заболевание, поможет только врач.