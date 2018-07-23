"Обличчя стало зеленуватого кольору": батько політв'язня Гриба розповів про його стан

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

У хлопця поганий вигляд і він сильно схуд

У політв'язня Павла Гриба погіршився стан здоров'я. Про це "112" повідомив його батько Ігор Гриб.

"На сьогоднішньому судовому засіданні у справі Павла була його мати, яка зазначила, що вигляд у Павла дуже поганий. Обличчя стало такого зеленуватого кольору, дуже сильно схуд. Він і так був раніше не дуже вгодований, а враховуючи те, що перебуває за ґратами вже практично рік, в тих нелюдських умовах, то, звичайно, щодо стану здоров'я у нас дуже великі побоювання про те, що може з ним статися, враховуючи його хворобу", - сказав він.

Ігор Гриб зазначив, що за час перебування у в'язниці його син не отримував ніякої медикаментозної допомоги.

Нагадаємо, що в затриманні Павла Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року. 19-річний хлопець поїхав у білоруський Гомель на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина повинна була приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня з'ясувалося, що Павло знаходиться в СІЗО в Краснодарі. Його звинуватили в тому, що він нібито готував теракт на шкільній лінійці в Сочі.

До речі, політв'язень Гриб на суді РФ відкинув висунуті проти нього звинувачення.

Він також додав, що під час слідства були допущені критичні помилки.

Скільки українських політв'язнів в РФ