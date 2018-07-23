"Лицо стало зеленоватого цвета": отец политзаключенного Гриба рассказал о его состоянии

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

У парня плохой вид и он сильно похудел

У политзаключенного Павла Гриба ухудшилось состояние здоровья. Об этом "112 Украина" сообщил его отец Игорь Гриб.

"На сегодняшнем судебном заседании по делу Павла присутствовала его мать, которая отметила, что вид у Павла очень плохой. Лицо стало такого зеленоватого цвета, очень сильно похудел. Он и так был раньше не очень упитанный, а учитывая то, что находится за решеткой уже практически год, в тех нечеловеческих условиях, то, конечно, относительно состояния здоровья у нас очень большие опасения о том, что может с ним случиться, учитывая его болезнь", - сказал он.

Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в тюрьме его сын не получал никакой медикаментозной помощи.

Напомним, что в задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года. 19-летний парень поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября выяснилось, что Павел находится в СИЗО в Краснодаре. Его обвинили в том, что он якобы готовил теракт на школьной линейке в Сочи.

Кстати, политзаключенный Гриб на суде в РФ отверг выдвинутые против него обвинения.

Он также добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки.

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