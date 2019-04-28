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Лобода зі скандалом закінчила кар'єру: що сталося

STYLERЖиття    28.04.2019 - 14:05
Лобода зі скандалом закінчила кар'єру: що сталося
Лобода оскандалилася на шоу "Голос.Діти" (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка потрапила в скандал після фіналу популярного шоу

Світлана Лобода потрапила у гучний скандал, який стався на фіналі російського шоу "Голос.Діти". Відома співачка закінчила свою кар'єру наставника на цьому проекті після перемоги дочки Алсу Мікелли Абрамової. Про це повідомила продюсер Лободи Нателла Крапівіна на своїй сторінці в Instagram.

Світлана була наставницею Мікелли і після її перемоги в мережі розгорівся справжній скандал. Люди почали писати, що це явна фальсифікація і за дівчинку заплатили її батьки, щоб саме вона стала переможцем конкурсу.

Перший канал зняв з ефіру фільм про проект "Голос. Діти" для того, щоб перерахувати голоси.

Лобода оскандалилася на шоу "Голос.Діти" (відео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Діти)

При цьому Крапівіна зазначила, що для них це був дуже важкий день і закликала, щоб люди не звинувачували ні в чому дітей, оскільки вони в цьому не винні.

"Не засуджуйте! У мене все. Я думаю, для нас історія "голоси" закінчена. Спасибі всій нашій команді", - написала вона.

Лобода зі скандалом закінчила кар'єру: що сталося

Лобода оскандалилася на шоу "Голос.Діти" (скріншот з Instagram)

Ось як відреагували користувачі мережі на перемогу дочки Алсу, яка навіть відключила коментарі в своєму Instagram.

  • Сім'я отримує 1 млн на розвиток таланту дитини. Бл... трохи не проблювалась від цих слів;
  • Навіщо так грубо виштовхали зі сцени учасників? Типу гроші не заплатили і на сцені не заважайте? Ганьба і посміховисько на першому каналі;
  • Алсу застрягла в нульових, тоді б вийшло. Сама себе зганьбила і дочці завдала удар на все життя;
  • Ержан Максим залізобетонно заслужив перше місце! Папка і мамка Мікелли, якщо вже вам так хочеться зробити з дочки зірку, то вкладайте гроші в продюсування, а не в фальсифікування.
  • Хлопці по-доброму, без задньої думки обняли і привітали "переможницю". Чисті дитячі душі! Вони повірили дорослим і "чесному" голосування. Бути може, на інший день або трохи пізніше, батьки пояснять ситуацію. Так і закінчується дитинство... Ні діда мороза, ні справедливості, час витрачено за даремно... Найстрашніше, що так ховають мрії багатьох тисяч інших дітей, які хотіли б поїхати на конкурс, але тепер почують від батьків: "перемогти неможливо, конкурс куплений, будь як усі". Навіщо я дивився цей фінал, переживав, гадав? На душі гнітючий стан, ніби я є співучасником банди, що створила цей бруд! За такий обман має бути серйозне покарання! Вони вкрали не конкурс, а віру в людей!

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Реввою.

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