Лобода зі скандалом закінчила кар'єру: що сталося

Співачка потрапила в скандал після фіналу популярного шоу
Світлана Лобода потрапила у гучний скандал, який стався на фіналі російського шоу "Голос.Діти". Відома співачка закінчила свою кар'єру наставника на цьому проекті після перемоги дочки Алсу Мікелли Абрамової. Про це повідомила продюсер Лободи Нателла Крапівіна на своїй сторінці в Instagram.
Світлана була наставницею Мікелли і після її перемоги в мережі розгорівся справжній скандал. Люди почали писати, що це явна фальсифікація і за дівчинку заплатили її батьки, щоб саме вона стала переможцем конкурсу.
Перший канал зняв з ефіру фільм про проект "Голос. Діти" для того, щоб перерахувати голоси.
Лобода оскандалилася на шоу "Голос.Діти" (відео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Діти)
При цьому Крапівіна зазначила, що для них це був дуже важкий день і закликала, щоб люди не звинувачували ні в чому дітей, оскільки вони в цьому не винні.
"Не засуджуйте! У мене все. Я думаю, для нас історія "голоси" закінчена. Спасибі всій нашій команді", - написала вона.
Лобода оскандалилася на шоу "Голос.Діти" (скріншот з Instagram)
Ось як відреагували користувачі мережі на перемогу дочки Алсу, яка навіть відключила коментарі в своєму Instagram.
Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.
Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Реввою.
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