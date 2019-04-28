Лобода со скандалом закончила карьеру: что произошло

Певица попала в скандал после финала популярного шоу
Светлана Лобода попала в громкий скандал, который произошел на финале российского шоу "Голос.Дети". Известная певица закончила свою карьеру наставника на этом проекте после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой. Об этом сообщила продюсер Лободы Нателла Крапивина на своей странице в Instagram.
Светлана была наставницей Микеллы и после ее победы в сети разгорелся настоящий скандал. Люди начали писать, что это явная фальсификация и за девочку заплатили ее родители, чтобы именно она стала победителем конкурса.
Первый канал снял с эфира фильм о проекте "Голос. Дети" для того, чтобы пересчитать голоса.
Лобода оскандалилась на шоу "Голос.Дети" (видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети)
При этом Крапивина отметила, что для них это был очень трудный день и призвала, чтобы люди не обвиняли ни в чем детей, поскольку они в этом всем не виноваты.
"Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история "голоса" окончена. Спасибо всей нашей команде", - написала она.
Лобода оскандалилась на шоу "Голос.Дети" (скриншот с Instagram)
Вот как отреагировали пользователи сети на победу дочери Алсу, которая даже отключила комментарии в своем Instagram.
Напомним, что недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.
Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.