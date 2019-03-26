Найкращі коханці: найпалкіші знаки Зодіаку

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Еротичний гороскоп допоможе вам підібрати ідеального партнера

Найкращого коханця за знаком Зодіаку серед чоловіків визначити непросто. Але тим не менш, астрологи запевняють, що ці п'ять представників зодіакального сузір'я зможуть подарувати вам незабутні любовні втіхи.

№1. Скорпіон

Вони пристрасні, ініціативні і невтомні. Енергії Скорпіона вистачить на двох, тому ви ризикуєте навіть не помітити, як їм захопитеся. Шкодувати про це навряд чи доведеться: в ліжку чоловік-Скорпіон завжди придумає, чим вас здивувати і як доставити задоволення. Тільки не засмучуйтеся, якщо час від часу у вас буде виникати відчуття, що вами маніпулюють - Скорпіони це вміють.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Сергій Бабкін, Скорпіон, дата народження: 7 листопада, фото: instagram.com/babkin_official)

№2. Лев

Він - цар і вважає своїм обов'язком обсипати любов'ю щедро і без вихідних. Так і є: поруч з чоловіком-Левом ви відчуєте себе найкрасивішою і найбажанішою. Він не буде скупитися ні на ласки, ні на подарунки, а ви просто не забувайте хвалити і заохочувати його. Тільки не лестите занадто відвертого: грубі неприховані лестощі дратують навіть Левів.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Олег Винник, Лев, дата народження: 31 липня, фото: РБК-Україна)

№3. Рак

Він невиправний романтик, чутливий і ніжний. Рак завжди буде вгадувати ваші бажання і виконувати будь-які примхи. Задоволення партнерки для чоловіка-Рака на першому місці, тому численні оргазми вам гарантовані. Тільки запам'ятайте: у Рака тонка душевна організація - його легко образити, а зраду він вам не пробачить. Бережіть його, раз вже вам дістався таке скарб.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Сергій Притула, Рак, дата народження: 22 червня, фото: РБК-Україна)

№4. Овен

Варіант для тих, хто любить погарячіше. Якщо вам потрібен пристрасний і гарячий секс, сміливо кидайтеся в обійми Овна: він подбає про те, щоб зробити вам добре, а часто - навіть дуже добре. До речі, при всьому своєму запалу Овни - не прихильники сексу на одну ніч, тому після короткого побачення навряд чи ви розлучитеся, так що, зможете як слід вивчити здібності свого гарячого коханця.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Дмитро Монатік, Овен, дата народження: 1 квітня, фото: РБК-Україна)

№5. Телець

Ще один хлопець в нашому рейтингу найгарячіших знаків Зодіаку. У нього шалена сексуальна енергія, і якщо ви його притягли, можете не сумніватися: він вас доб'ється. Та й чи варто сильно чинити опір? Йому точно є, чим вас здивувати. Секс для Тельця - це не просто інтрижка. Це вищий прояв любові.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Микола Тищенко, Телець, дата народження: 17 травня, фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тим не менш, астрологи запевняють, що решта сім представників зодіакального сузір'я можуть бути нічим не гірше. За певних обставин і уподобаннях жінок, чоловіки інших знаків можуть стати для вас чудовими коханцями. Потрібно лише зрозуміти, як правильно використовувати їх сексуальну енергію.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з представниць прекрасної статі є найкращою коханкою за знаком Зодіаку. Вони зможуть подарувати своїм половинкам незабутні чуттєві насолоди.

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