Кращі події грудня в Києві для надихаючого кінця року

Афіша Києва на грудень 2019 (колаж РБК-Україна)

Ми зібрали кілька відмінних пропозицій того, як провести грудень у Києві

2019 рік підходить до кінця, а значить - скоро час підбивати його підсумки! Для того, щоб скласти особистий топ подій цього року, вам обов'язково потрібно відвідати кращі івенти грудня та надихнутися.

Ми зібрали найкращі концерти, презентації, покази, які просто не можна пропускати.

O.Torvald

Stereo Plaza, 5 грудня (квитки)

5 грудня в київському клубі Stereo Plaza група O.Torvald презентує свій новий альбом "Diller Kaifu". Реліз альбому відбувся 19 жовтня, музиканти розділили його на 2 частини: "Diller Kaifu I" і "Diller Kaifu II". На концерті групи ви зможете наживо почути нові треки і надихнутися старими піснями.

O. Torvald

Noize MC

Stereo Plaza, 6 грудня (квитки)

6 грудня в Київ приїде Noize MC. Музикант виступить в Stereo Plaza з програмою "Без Оркестру".

Кожаный Олень

Atlas, 7 грудня (квитки)

"Кожаный Олень" – український ска-панк група з Сімферополя, створена в 1998 році. Групу заснував майбутній трубач Павло Швець і гітарист Андрій Замотайло в 1998 році, ще навчаючись в школі. Фірмовий стиль "Кожаный Олень" – бадьорі біти і тексти, сповнені іронії та якісного гумору.

Перевірені пісні-бойовики і потужна подача - не пропустіть виступ однієї з кращих груп на східноєвропейській ска-панк-сцені.

Чорний Квадрат. "Імпровізація для дорослих"

Atlas, 9 грудня (квитки)

Унікальний проект, який поєднує в собі театр, легендарні Бродвейські імпровізаційні шоу, інтерактивне спілкування з глядачем і найголовніше створення вистави тут і зараз.

Якщо ви хочете відпочити, посміятися, насолодитися швидкістю і енергією акторів, керувати ними та реалізувати всі свої фантазії – сміливо приходьте на "Імпровізацію для дорослих".

Mammal Hands

МЦКМ, 10 грудня (квитки)

Одні з найяскравіших представників британської джазової хвилі, Mammal Hands виступлять 10 грудня в київському Жовтневому Палаці. Концерт відбудеться у рамках європейського туру "Becoming". У перервах між концертами музиканти активно працюють у студії, а значить на живому виступі є шанс почути абсолютно нові композиції.

Mammal Hands

Розділові Наживо

11 грудня (вся інформація)

11 грудня у всіх кінотеатрах України покажуть фільм-концерт "Розділові Наживо" режисера-постановника Вадима Ількова. Це екранізація останнього виступу мультидисциплінарного проекту "роздІловІ" за участю Сергія Жадана (текст / голос), Олі Михайлюк (ідея / візуалізації), Олексія Ворсоби (акордеон), Томаша Сікори (експериментальні інструменти і саксофон) і Сергія Пилявця (VJ).

Христина Соловій

Atlas, 12 грудня (квитки)

Авторський альбом Христини Соловій "Милий друг" – один з найцікавіших релізів минулого року. Він став першою платівкою, де всі пісні були написані саме Христиною. Кожна пісня навіяна особистими історіями, якими співачка відверто і щиро ділиться на своїх концертах.

Сергій Мартинюк. Презентація збірки "Реп'яхи"

КнигоЛенд на Контрактовій Площі, 13 грудня

13 грудня у київській книгарні "КнигоЛенд" Сергій Мартинюк презентує дебютну поетичну збірку "Реп'яхи". Презентація відбудеться в рамках туру "Все чесно тур". Гості презентації першими познайомляться з ніжною любовною лірикою лідера гурту "Фіолет" і зададуть автору всі питання, що цікавлять їх.

До речі, 11 грудня група Мартинюка представить свій новий альбом в клубі Atlas (квитки).

Сергій Мартинюк

ЛЯПІС 98

Stereo Plaza, 15 грудня (квитки)

15 грудня на сцені Stereo Plaza виступить оркестр "ЛЯПІС 98". Група на чолі зі своїм незмінним лідером Сергієм Михалком презентує свою нову масштабну програму "Всем девчонкам нравится!". Це той рідкісний випадок, коли можна відірватися на концерті стадіонної групи і навіть не замерзнути в зимовий мороз.

ЛЯПИС 98

Дабл Тріпл Snow Fest 2019

Арка Дружби Народів, 21-22 грудня

З 21 по 22 грудня команди don't Take Fake і Типовий Київ відкриють один з найбільших сноупарків Києва. Під аркою Дружби Народів побудують гірку розміром з п'ятиповерховий будинок у висоту і в половину футбольного поля в довжину. Впродовж двох днів там будуть відбуватися лижні і сноубордні змагання. На майданчику заплановано фудкорт і великий екран з прямою трансляцією подій.

Новорічний парад

Від перехрестя вулиць Льва Толстого і Володимирської до Софійської площі, 21 грудня

21 грудня центр столиці України на кілька годин перетвориться в місце проведення цього театралізованого дійства. Феєрверки з метафану, 10-метрова платформа, сотні людей у новорічних костюмах, запальна музика і конкурс на кращий костюм - ось що чекає українців на першому Новорічному параді.

Diezel50

Atlas, 25 грудня (квитки)

Ювілейний концерт живої легенди української рок-музики! Гітаристу культової групи GreenGrey Дизелю - 50!

Унікальна музична подія, яка збере під одним дахом як молодих музикантів, так і легенд українського шоу-бізнесу. На сцені виступлять близько 50 артистів, серед яких: Green Grey, ТНМК, Vоплі Vідоплясова, Скрябін, Ріапобой, O.Torvald, Артем Пивоваров, Yurko Yurchenko, ALLOISE, YARMAK, Alina Pash і багато інших.