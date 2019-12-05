Лучшие события декабря в Киеве для вдохновляющего конца года

Афиша Киева на декабрь 2019 (коллаж РБК-Украина)

Мы собрали несколько отличных предложений того, как провести декабрь в Киеве

2019 год подходит к концу, а значит - скоро время подводить его итоги! Для того, чтобы составить личный топ событий этого года, вам обязательно нужно посетить лучшие ивенты декабря и вдохновиться.

Мы собрали лучшие концерты, презентации и показы, которые просто нельзя пропускать.

O.Torvald

Stereo Plaza, 5 декабря (билеты)

5 декабря в киевском клубе Stereo Plaza группа O.Torvald презентует свой новый альбом "Diller Kaifu". Релиз альбома состоялся 19 октября, музыканты разделили его на 2 части: "Diller Kaifu I" и "Diller Kaifu II". На концерте группы вы сможете вживую услышать новые треки и вдохновиться старыми песнями.

O.Torvald

Noize MC

Stereo Plaza, 6 декабря (билеты)

6 декабря в Киев приедет Noize MC. Музыкант выступит в Stereo Plaza с программой "Без Оркестра".

Кожаный Олень

Atlas, 7 декабря (билеты)

"Кожаный Олень" – украинский ска-панк группа из Симферополя, созданная в 1998 году. Группу основал будущий трубач Павел Швец и гитарист Андрей Замотайло в 1998 году, еще учась в школе. Фирменный стиль "Кожаный Олень" – бодрые биты и тексты, полные иронии и качественного юмора.

Проверенные песни-боевики и мощная подача - не пропустите выступление одной из лучших групп на восточноевропейской ска-панк-сцене.

Черный Квадрат. "Импровизация для взрослых"

Atlas, 9 декабря (билеты)

Уникальный проект, который сочетает в себе театр, легендарные Бродвейские импровизационные шоу, интерактивное общение со зрителем и самое главное создание спектакля здесь и сейчас.

Если вы хотите отдохнуть, посмеяться, насладиться скоростью и энергией актеров, управлять ими и реализовать на них все свои фантазии – смело приходите на "Импровизацию для взрослых".

Mammal Hands

МЦКИ, 10 декабря (билеты)

Одни из самых ярких представителей британской джазовой волны, Mammal Hands выступят 10 декабря в киевском Октябрьском Дворце. Концерт состоится в рамках европейского тура "Becoming". В перерывах между концертами музыканты активно работают в студии, а значит на живом выступлении есть шанс услышать совершенно новые композиции.

Mammal Hands

Розділові Наживо

11 декабря (вся информация)

11 декабря во всех кинотеатрах Украины покажут фильм-концерт "Розділові Наживо" режисера-постановщика Вадима Илькова. Это экранизация последнего выступления мультидисциплинарного проекта "роздІловІ" при участии Сергея Жадана (текст / голос), Оли Михайлюк (идея / визуализации), Алексея Ворсобы (акордеон), Томаша Сикоры (экспериментальные инструменты и саксофон) и Сергея Пилявця (VJ).

Христина Соловий

Atlas, 12 декабря (билеты)

Авторский альбом Христины Соловий "Милий друг" – один из самых интересных релизов прошлого года. Он стал первой пластинкой, где все песни были написаны именно Кристиной. Каждая песня вдохновлена ​​личными историями, которыми певица делится откровенно и искренне на своих концертах.

Сергей Мартынюк. Презентация сборника "Реп'яхи"

КнигоЛенд на Контрактовой Площади, 13 декабря

13 декабря в киевском книжном магазине "КнигоЛенд" Сергей Мартынюк презентует дебютный поэтический сборник "Реп’яхи". Презентация состоится в рамках тура "Все чесно тур". Гости презентации первыми познакомятся с нежной любовной лирикой лидера группы "Фиолет" и зададут автору все интересующие их вопросы.

Кстати, 11 декабря группа Мартынюка представит свой новый альбом в клубе Atlas (билеты).

Сергей Мартынюк

ЛЯПИС 98

Stereo Plaza, 15 декабря (билеты)

15 декабря на сцене Stereo Plaza выступит оркестр "ЛЯПИС 98". Группа во главе со своим неизменным лидером Сергеем Михалком презентует свою новую масштабную программу "Всем девчонкам нравится!". Это тот редкий случай, когда можно оторваться на концерте стадионной группы и даже не замерзнуть в зимний мороз.

ЛЯПИС 98

Дабл Тріпл Snow Fest 2019

Арка Дружбы Народов, 21-22 декабря

С 21 по 22 декабря команды don't Take Fake и Типичный Киев откроют один из самых больших сноупарков Киева. Под аркой Дружбы Народов построят горку размером с пятиэтажный дом в высоту и в половину футбольного поля в длину. На протяжении двух дней там будут происходить лыжные и сноубордические соревнования. На площадке запланирован фудкорт и большой экран с прямой трансляцией событий.

Новогодний парад

От перекрестка улиц Льва Толстого и Владимирской до Софийской площади, 21 декабря

21 декабря центр столицы Украины на несколько часов превратится в место проведения настоящего театрализованного действа. Фейерверки из метафана, 10-метровая платформа, сотни людей в новогодних нарядах, зажигательная музыка и конкурс на лучший костюм: вот что ожидает украинцев на первом Новогоднем параде.

Diezel50

Atlas, 25 декабря (билеты)

Юбилейный концерт живой легенды украинской рок-музыки! Гитаристу культовой группы GreenGrey Дизелю - 50!

Уникальное музыкальное событие, которое под одной крышей соберет как молодых музыкантов, так и легенд украинского шоу-бизнеса. На сцене выступят около 50 артистов, среди которых: Green Grey, TНMK, Vопли Vидоплясова, Скрябин, Pianoбой, O.TORVALD, Артем Пивоваров, Yurko Yurchenko, ALLOISE, YARMAK, Alina Pash и многие другие.