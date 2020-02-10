Найкращі виші світу 2020: які українські університети потрапили у престижний топ

КНУ ім. Шевченка (Фото: wikimedia.orgEva/L)

Шість українських вишів потрапили в рейтинг QS World University Rankings 2020

Українські університети увійшли до списку найкращих у світі в 2020 році - виші потрапили в авторитетний рейтинг QS World University Rankings. Йдеться про шість вишів у таких містах, як Київ, Харків, Львів та Суми.

Зазначимо, що сам рейтинг складається з 2004 року, а українські вищі навчальні заклади вперше потрапили до топ-1000 у 2015-му.

З усіх вишів в Україні найвище іноземні експерти оцінили Харківський національний університет імені Каразіна, якому дісталося 491 місце.

Далі йде Київський університет імені тараса Шевченка, який отримав 541-550 місце.

Харківський політехнічний університет за рік піднявся в рейтингу на 651-700 з минулих 701-705.

Київський політехнічний університет імені Сікорського та Сумський державний університет розділили в списку на 701-750 місця.

Національний університет "Львівська політехніка" посів у рейтингу 751-800 місця.

Українські виші потрапили в рейтинг QS World University Rankings 2020 (Фото: скрін topuniversities.com)

Треба сказати, що ХНУ ім. Каразіна та Київський університет ім. Шевченка за рік трохи втратили в рейтингу - в 2019-му вони посідали 481 та 531-540 місця відповідно.

Додамо, що нинішній топ очолив Массачусетський технологічний інститут (США). Штатам дісталися також і друге, третє і п'яте місця в рейтингу - це Стенфордський та Гарвардський університети, а також Каліфорнійський інститут технологій.

Четверте місце отримав британський Оксфордський університет.

Експерти при складанні рейтингу враховують 13 показників, зокрема кількість студентів в цілому і студентів з інших країн.