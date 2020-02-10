Лучшие вузы мира 2020: какие украинские университеты попали в престижный топ

КНУ им. Шевченко (Фото: wikimedia.orgEva/L)

Шесть украинских вузов попали в рейтинг QS World University Rankings 2020

Украинские университеты вошли в список лучших в мире в 2020 году - вузы попали в авторитетный рейтинг QS World University Rankings. Речь идет о шести вузах в таких городах, как Киев, Харьков, Львов и Сумы.

Отметим, что сам рейтинг составляется с 2004 года, а украинские высшие учебные заведения впервые попали в топ-1000 в 2015-м.

Из всех вузов в Украине выше всего иностранные эксперты оценили Харьковский национальный университет имени Каразина, которому досталось 491 место.

Далее следует Киевский университет имени Шевченко, который получил 541-550 место.

Харьковский политехнический университет за год поднялся в рейтинге на 651-700 с прошлых 701-705.

Киевский политехнический университет имени Сикорского и Сумской государственный университет разделили в списке на 701-750 места.

Национальный университет "Львовская политехника" "уселся" в рейтинге на 751-800 места.

Украинские вузы попали в рейтинг QS World University Rankings 2020 (Фото: скрин topuniversities.com)

Нужно сказать, что ХНУ им. Каразина и Киевский университет им. Шевченко за год немного потеряли в рейтинге - в 2019-м они занимали 481 и 531-540 места соответственно.

Добавим, что нынешний топ возглавил Массачусетский технологический институт (США). Штатам достались также и второе, третье и пятое места в рейтинге - это Стэнфордский и Гарвардский университеты, а также Калифорнийский институт технологий.

Четвертое место получил британский Оксфордский университет.

Эксперты при составлении рейтинга учитывают 13 показателей, в частности количество студентов в целом и студентов из других стран.