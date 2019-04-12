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Кращим дорогах бути: у Києві автобус з пасажирами впав в яму

STYLERЖиття    12.04.2019 - 14:08
Кращим дорогах бути: у Києві автобус з пасажирами впав в яму
У Києві автобус потрапив у яму (Колаж РБК-Україна)

Водієві довелося викликати допомогу, щоб звільнитися з пастки

У Києві маршрутний автобус разом з пасажирами провалився в яму, яку залишили після себе ремонтники дорожніх служб. Про інцидент повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в п'ятницю, 12 квітня, на вулиці Василя Липківського в Солом'янському районі столиці. Маршрутний автобус №69 провалився в яму, яку залишили ремонтні служби.

Водій не зміг впоратися самостійно і йому довелося викликати дорожню службу, щоб витягнути транспортний засіб. За інформацією, ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, їм тільки довелося покинути маршрутку і шукати інший спосіб, щоб дістатися до місця призначення.

"Кращому транспорту і кращим дорогах в Києві бути", - так підписали в співтоваристві фотографії з місця події.

 

У Києві маршрутний автобус потрапив у "пастку" (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях кияни розповіли, що ця яма на дорозі з'явилася ще місяць тому, але співробітники комунальних служб чомусь не залатали її до цих пір.

  • "Писав у 1551 з приводу схожої ями. Відповідають, що "роботи не закінчені", хоча вже місяць тому зняли огорожу і закінчили роботи. Правда в моєму випадку асфальт все-таки поклали. То співпало, чи то заява мала такий вплив".
  • "Коли керівництво комунальної служби Києва почне відповідати за свою "неякісну роботу"? Шляхом стягування штрафів з цих людей. Щоб керівник подумав перед тим, як здавати об'єкти в експлуатацію".
  • "Так вона вже місяць там, ця яма"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що очевидці жахливої ДТП в Дніпрі розповіли, як потрапили в бетономішалку.

А також розповідали про те, що у Києві мікроавтобус пішов під землю.

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