Лучшим дорогам быть: в Киеве автобус с пассажирами упал в яму

В Киеве автобус попал в яму (Коллаж РБК-Украина)

Водителю пришлось вызывать помощь, чтобы освободиться из ловушки

В Киеве маршрутный автобус вместе с пассажирами провалился в яму, которую оставили после себя ремонтники дорожных служб. Об инциденте сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, на улице Василия Липковского в Соломенском районе столицы. Маршрутный автобус №69 провалился в яму, которую оставили ремонтные службы.

Водитель не смог справиться самостоятельно и ему пришлось вызывать дорожную службу, чтобы вытащить транспортное средство. По информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал, им только пришлось покинуть маршрутку и искать другой способ, чтобы добраться до места назначения.

"Лучшему транспорту и лучшим дорогам в Киеве быть", - так подписали в сообществе фотографии с места происшествия.

В Киеве маршрутный автобус угодил в "ловушку" (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях киевляне рассказали, что эта яма на дороге появилась еще месяц назад, но сотрудники коммунальных служб почему-то не залатали ее до сих пор.

"Писал в 1551 по поводу похожей ямы. Отвечают, что "работы не закончены", хотя уже месяц назад сняли ограждение и закончили работы. Правда в моем случае асфальт все-таки положили. То ли совпало, то ли заявление имело такое влияние".

"Когда руководство коммунальной службы Киева начнет отвечать за свою "некачественную работу"? Путем взимания штрафов из этих людей. Чтобы руководитель подумал перед тем, как сдавать объекты в эксплуатацию".

"Да она уже месяц там, эта яма"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что очевидцы жуткого ДТП в Днепре рассказали, как попали в бетономешалку.

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