Кращим дорогах бути: у Києві автобус з пасажирами впав в яму

Водієві довелося викликати допомогу, щоб звільнитися з пастки
У Києві маршрутний автобус разом з пасажирами провалився в яму, яку залишили після себе ремонтники дорожніх служб. Про інцидент повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.
Інцидент стався в п'ятницю, 12 квітня, на вулиці Василя Липківського в Солом'янському районі столиці. Маршрутний автобус №69 провалився в яму, яку залишили ремонтні служби.
Водій не зміг впоратися самостійно і йому довелося викликати дорожню службу, щоб витягнути транспортний засіб. За інформацією, ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, їм тільки довелося покинути маршрутку і шукати інший спосіб, щоб дістатися до місця призначення.
"Кращому транспорту і кращим дорогах в Києві бути", - так підписали в співтоваристві фотографії з місця події.
У Києві маршрутний автобус потрапив у "пастку" (facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях кияни розповіли, що ця яма на дорозі з'явилася ще місяць тому, але співробітники комунальних служб чомусь не залатали її до цих пір.
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