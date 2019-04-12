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Лучшим дорогам быть: в Киеве автобус с пассажирами упал в яму


Водителю пришлось вызывать помощь, чтобы освободиться из ловушки

В Киеве маршрутный автобус вместе с пассажирами провалился в яму, которую оставили после себя ремонтники дорожных служб. Об инциденте сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, на улице Василия Липковского в Соломенском районе столицы. Маршрутный автобус №69 провалился в яму, которую оставили ремонтные службы.

Водитель не смог справиться самостоятельно и ему пришлось вызывать дорожную службу, чтобы вытащить транспортное средство. По информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал, им только пришлось покинуть маршрутку и искать другой способ, чтобы добраться до места назначения.

"Лучшему транспорту и лучшим дорогам в Киеве быть", - так подписали в сообществе фотографии с места происшествия.

 

В Киеве маршрутный автобус угодил в "ловушку" (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях киевляне рассказали, что эта яма на дороге появилась еще месяц назад, но сотрудники коммунальных служб почему-то не залатали ее до сих пор.

  • "Писал в 1551 по поводу похожей ямы. Отвечают, что "работы не закончены", хотя уже месяц назад сняли ограждение и закончили работы. Правда в моем случае асфальт все-таки положили. То ли совпало, то ли заявление имело такое влияние".
  • "Когда руководство коммунальной службы Киева начнет отвечать за свою "некачественную работу"? Путем взимания штрафов из этих людей. Чтобы руководитель подумал перед тем, как сдавать объекты в эксплуатацию".
  • "Да она уже месяц там, эта яма"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что очевидцы жуткого ДТП в Днепре рассказали, как попали в бетономешалку.

А также рассказывали о том, что в Киеве микроавтобус ушел под землю.

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