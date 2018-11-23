У Луцьку школи та садочки вирішили зробити платними для сільських дітей

Фото: дитячий садок (unsplash.com/zhenhappy)

У луцьких школах навчаються майже 2,5 тисячі дітей із навколишніх сіл

У Луцьку планують запровадити плату за навчання дітей із сусідніх сіл у школах і дитсадках міста. Відповідне рішення 22 листопада було схвалено членами постійної комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства і дитинства, освіти, науки, культури й мови, передає місцевий ресурс "UA: Волинь" на сторінці Facebook.

Наразі у луцьких школах навчаються майже 2,5 тисячі дітей із навколишніх сіл. За їх навчання, крім зарплати педагогам, платить місто, розповіла директорка Департаменту фінансів і бюджету Луцької міськради Лілія Єлова.

Скрін: facebook.com/uavolyn

Щоб зменшити навантаження на бюджет запропонували, щоб за навчання своїх дітей платили батьки, які не проживають і не працюють у Луцьку, але возять туди дітей у школи і дитсадки.

У закладах дошкільної освіти Луцька навчається 490 дітей з прилеглих територіальних громад.

Відео: facebook.com/uavolyn

Як зазначив виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, в Луцьку п'ять садочків працюють на навколишні села.

"Та хіба це справедливо, що лучани не мають можливості свох дітей віддати у садок, а навколишні села віддають своїх дітей. Садочки повністю, стовідсотково фінансуються міським бюджетом, тобто лучанами. І ми сказали, нехай тоді сільрада оплачує навчання дитини, ми підрахуємо, скільки це коштуватиме... це буде чесно по відношенню до лучан", - зазначив посадовець.

На комісії Луцької міської ради визначили, що вартість навчання за день без харчування для школярів складатиме 21 гривню, а для дошкільнят у дитячому садку - 51 грн. Якщо сільради відмовляться платити, доведеться робити це батькам.

Начальниця міського управління освіти Зиновія Левченко відмовилася коментувати рішення комісії. Остаточне рішення буде схвалено на сесії міськради 28 листопада.

Скрін: facebook.com/uavolyn

"Згідно з Конституцією, у нас навчання безкоштовно надається, загально-середня освіта є обов'язковою. І тут виходить, що ми маємо платити!", - обурюється багатодітна мама Мар'яна Вовк, у якої троє дітей і двоє вже ходять у школу.

Скрін: facebook.com/uavolyn

В коментарях до новини користувачі соцмережі жваво обговорюють нововведення, і думки різняться:

"Хм ... я так зрозуміла, що батьки, які працюють у місті, платити за дітей у міських школах не будуть. А як тоді буде з дітьми в сільських школах і дитсадках, батьки яких працюють в місті? Тоді гроші з них буде приймати вже сільрада? А якщо батьки десь за кордоном і взагалі у жоден з місцевих бюджетів не платять податків?";

"Як мама, я - "за" таку плату, бо мою дитину не хотіли в НВК №9 свого часу приймати, бо школа "переповнена" дітьми з навколишніх сіл. А ми живемо через дорогу і через немісцевих дітей могли не потрапити на навчання"...

Скрін: facebook.com/uavolyn

Як повідомлялося раніше, жителям України покладено відшкодування витрат на освіту - фахівці розповіли, як отримати гроші, витрачені на навчання.

Також ми писали про те, що тепер для зарахування дитини в дитячий сад або в школу необхідна медична довідка № 086-1/о.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив зробити платним пробне незалежне тестування.

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Відео: РБК-Україна