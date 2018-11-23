В Луцке школы и садики решили сделать платными для сельских детей

Фото: детский садик (unsplash.com/zhenhappy)

В луцких школах учатся почти 2,5 тысячи детей из окрестных сел

В Луцке планируют ввести плату за обучение детей из соседних сел в школах и детсадах города. Соответствующее решение 22 ноября было принято членами постоянной комиссии горсовета по вопросам социальной защиты, здравоохранения, материнства и детства, образования, науки, культуры и языка, передает местный ресурс "UA: Волынь" на странице в Facebook.

В настоящее время в луцких школах учатся почти 2,5 тысячи детей из окрестных сел. За их обучение, кроме зарплаты педагогам, платит город, рассказала директор Департамента финансов и бюджета Луцкого горсовета Лилия Елова.

Скрин: facebook.com/uavolyn

Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет предложили, чтобы за обучение своих детей платили родители, которые не проживают и не работают в Луцке, но возят туде детей в школы и детсадики.

В учреждениях дошкольного образования Луцка учится 490 детей из близлежащих территориальных общин.

Видео: facebook.com/uavolyn

Как отметил исполняющий полномочий городского председателя Григорий Пустовит, в Луцке пять садиков работают на окружающие села.

"И разве это справедливо, что лучане не имеют возможности свох детей отдать в садик, а окружающие села своих детей отдают. Садики полностью, стопроцентно финансируются городским бюджетом, то есть лучанами. И мы сказали, пусть тогда сельсовет оплачивает обучение ребенка, мы высчитаем, сколько это будет стоить... это будет честно по отношению к лучанам", - отметил чиновник.

На комиссии Луцкого городского совета определили, что стоимость обучения за день без питания для школьников составит 21 гривну, а для дошкольников в детском саду - 51 грн. Если сельсоветы откажутся платить, делать это придется родителям.

Начальница городского управления образования Зиновия Левченко отказалась комментировать решение комиссии. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета 28 ноября.

Скрин: facebook.com/uavolyn

"Согласно Конституции у нас обучение бесплатно предоставляется, среднее образование является обязательным. И тут получается, что мы должны платить!", - возмущается многодетная мама Марьяна Вовк, у которой трое детей, и двое уже ходят в школу.

Скрин: facebook.com/uavolyn

В комментариях к новости пользователи соцсети живо обсуждают новшество, и мнения разнятся:

"Хм ... я так поняла, что родители, которые работают в городе, платить за детей в городских школах не будут. А как тогда будет с детьми в сельских школах и детсадах, родители которых работают в городе? Тогда деньги с них будет принимать уже сельсовет? А если родители где-то за границей и вообще ни в один из местных бюджетов не платят налогов?";

"Как мама, я - "за" такую плату, так моего ребенка не хотели в УВК №9 в свое время принимать, потому что школа "переполнена" детьми из окрестных сел. А мы живем через дорогу и из-за неместных детей могли не попасть на учебу"...

Скрин: facebook.com/uavolyn

Как сообщалось ранее, жителям Украины положено возмещение расходов на образование - специалисты рассказали, как получить деньги, потраченные на обучение.

Также мы писали о том, что теперь для зачисления ребенка в детский сад или в школу необходима медицинская справка № 086-1/о.

Напомним, Кабинет министров Украины решил сделать платным пробное независимое тестирование.

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Видео: РБК-Украина