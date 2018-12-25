Luxury-готель Ярославського Kharkiv Palace 5* готує найяскравішу новорічну вечірку міста

Відео: YouTube / Kharkiv Palace 5

Відомий харківський Luxury-готель Kharkiv Palace 5*, що належить відомому бізнесмену Олександру Ярославському, анонсував найяскравішу новорічну вечірку міста із шоу-програмою "У пошуках Золотого Трюфеля".

31 грудня 2018 року в атмосфері розкішного бального залу гостей будуть зустрічати і розважати зірковий ведучий Андрій Доманський, відома київська кавер-група - перлина програм найкрутіших вечірок - Elton Clapton, жіночий склад Art.L show і Viva Dance, а також відомий Циганський театр Володимира Карафетова.

Фото: прес-служба

Дід Мороз зі Снігуронькою від 22.00 чекатимуть перших щасливчиків на welcome drink в холі першого поверху, де буде обладнана спеціальна фото-зона з живими символом наступаючого року - веселими міні-свинками.

Готель Kharkiv Palace (Фото: прес-служба)

На гостей чекають незабутні подання аніматорів фрік-шоу, живий саксофон та музика від DJ, а також величезна гірка шампанського, банкетне меню, Prosecco - безліміт, і трюфельний бар - подарунок від шеф-кухаря.

Готель Kharkiv Palace (Фото: прес-служба)

Для того, щоб дорослі могли сповна насолодитися святом, у програмі новорічної ночі передбачені розваги для дітей: казкова програма в окремому залі "Школа Гаррі Поттера", де чарівників від 5 до 12 років чекають аніматори з захоплюючими конкурсами від Гаррі й Герміони, уроками і чарівної магії хореографією

Нагадаємо, що Kharkiv Palace 5* є візитною карткою першої столиці України. Готель був побудований за ініціативою та за рахунок інвестиційних вкладень Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став тоді першою готелем класу люкс в Харкові. Загальна сума інвестицій олександра Ярославського в проект становить 126 млн доларів.

Готель Kharkiv Palace (Фото: прес-служба)

На сьогодні Kharkiv Palace 5* є одним з найбільш фешенебельних готелів України та Східної Європи. Кращі світові стандарти обслуговування, вишуканий стиль і високий технічний рівень дозволили готелю в найкоротші терміни завоювати довіру найвимогливіших клієнтів, серед яких політики світового рівня, зірки кіно, музики і спорту. Крім того, як вже помітили харків'яни, в цьому році готель вражає вишуканою ілюмінацією. А красу внутрішнього оздоблення допомагає оцінити спеціальний новорічно-різдвяний промо-ролик Kharkiv Palace 5*

Фото: Готель Kharkiv Palace (прес-служба)

Як повідомлялося раніше, Марина Ярославська, дружина відомого бізнесмена Олександра Ярославського, дебютувала в якості організатора заходів.

Також ми писали про те, що 25 листопада міжнародний аеропорт "Харків", входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, урочисто відкрив регулярні перельоти у Вену.