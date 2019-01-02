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У Львові у чоловіка виявили страшну африканську хворобу

STYLERЖиття    02.01.2019 - 19:26
У Львові у чоловіка виявили страшну африканську хворобу
Фото: РБК-Україна

В останні чотири роки бізнесмен часто відвідував країни Африки

43-річний чоловік потрапив у Львівську обласну інфекційну лікарню з-за того, що лікарі виявили у нього тропічну малярію. Про це повідомляє Zaxid.net.

Відомо, що чоловік займається бізнесом і в кінці 2018 року він побував у Судані і Конго. Додому у Львів чоловік приїхав 23 грудня. А перед Новим роком у нього погіршилося самопочуття.

Хворий звернувся за допомогою до медиків, оскільки спочатку подумав, що у нього застуда або грип. Але результати аналізів показали, що чоловік хворий на тропічну малярію.

Пізніше хворий розповів, що перед поїздками в африканські країни протималярійних препаратів не брав.

Варто зазначити, що існує чотири види малярії. При цьому найбільш важка - це тропічна малярія, яка в 40% закінчується смертю. Захворювання поширюється через укуси малярійних комарів.

У людей з малярією підвищується температура, також з'являється озноб, їх лихоманить. Крім того, хвороба супроводжується головним болем, болем у м'язах, нудотою, збільшенням розмірів печінки та селезінки.

Нагадаємо, що студент з Нігерії приїхав з малярією Харків.

Раніше повідомлялося, що в Україні Моз щороку реєструє близько 50 випадків "завезений" малярії.

 

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