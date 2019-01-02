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Во Львове у мужчины обнаружили страшную африканскую болезнь

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 19:26
Во Львове у мужчины обнаружили страшную африканскую болезнь
Фото: РБК-Украина

В последние четыре года бизнесмен часто посещал страны Африки

43-летний мужчина попал во Львовскую областную инфекционную больницу из-за того, что врачи обнаружили у него тропическую малярию. Об этом сообщает Zaxid.net.

Известно, что мужчина занимается бизнесом и в конце 2018 года он побывал в Судане и Конго. Домой во Львов мужчина приехал 23 декабря. А перед Новым годом у него ухудшилось самочувствие.

Заболевший обратился за помощью к медикам, поскольку сначала подумал, что у него простудное заболевание или грипп. Но результаты анализов показали, что мужчина болен тропической малярией.

Позже больной рассказал, что перед поездками в африканские страны противомалярийных препаратов не принимал.

Стоит отметить, что существует четыре вида малярии. При этом наиболее тяжелая - это тропическая малярия, которая в 40% заканчивается смертью. Заболевание распространяется через укусы малярийных комаров.

У людей с малярией повышается температура, также появляется озноб, их лихорадит. Кроме того, болезнь сопровождается головной болью, болью в мышцах, тошнотой, увеличением размеров печени и селезенки.

Напомним, что студент из Нигерии приехал с малярией в Харьков.

Ранее сообщалось, что в Украине Минздрав каждый год регистрирует около 50 случаев "завозной" малярии.

 

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