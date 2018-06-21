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У Львові жінка потрапила під трамвай

STYLERLIFE        21.06.2018 - 21:25
Фото: ПП у Львові (прес-служба мерії Львова)
Фото: ПП у Львові (прес-служба мерії Львова)

Потерпіла в реанімації

У Львові жінка потрапила під трамвай і втратила ногу. Про це повідомляє пресс-служба Львівської мерії.

Пригода сталася у четвер, 21 червня, близько третьої години дня, на кінцевій зупинці трамваю №3, що по вулиці Княгині Ольги, біля львівського "Аквапарку".

На місце НП оперативно викликали рятувальників та швидку медичну допомогу. Жінку витягли з-під трамвая і доставили в лікарню.

"На місце події оперативно прибули медики, працівники ДСНС, служби ЛКП "Львівелектротранс". Обставини події з'ясовуються", – повідомляє прес-служба мерії Львова.

Як повідомив головний лікар комунальної міської клінічної лікарні № 8 Василь Обаранець, стан жінки важкий, але стабільний. Відомо, що їй вже провели операцію і вона знаходиться в реанімації. Постраждалій змушені були ампутувати праву ногу. Загрози для її життя немає.

Потерпілою виявилась 42-річна жителька села Бориня Турківського району Львівської області.

Нагадаємо, стали відомі подробиці про те, як у Черкаській області екс-депутат збив на смерть велосипедиста.

Як виявилося, загиблим велосипедистом був учитель фізкультури черкаської школи Олексій Гончар, який разом зі своєю дівчиною катався на велосипедах.

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Теги: Львів, ДТП, трамвай
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