Пострадавшая в реанимации

Во Львове женщина попала под трамвай и потеряла ногу. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии.

Происшествие произошло в четверг, 21 июня, около трех часов дня, на конечной станции трамвая №3, по улице Княгини Ольги, возле львовского "Аквапарка".

На место ЧП оперативно вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Женщину извлекли из-под трамвая и доставили в больницу.

"На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс". Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Как сообщил главный врач коммунальной городской клинической больницы № 8 Василий Обаранець, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Известно, что ей уже провели операцию и она находится в реанимации. Пострадавшей вынуждены были ампутировать правую ногу. Угрозы для ее жизни нет.

Потерпевшей оказалась 42-летняя жительница села Бориня Турковского района Львовской области.

Напомним, стали известны подробности о том, как в Черкасской области экс-депутат сбил насмерть велосипедиста.

Как оказалось, погибшим велосипедистом был учитель физкультуры черкасской школы Алексей Гончар, который вместе со своей девушкой катался на велосипедах.

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