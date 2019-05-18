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Під Львовом горе-мати жорстоко побила 11-річну доньку: усі подробиці

STYLERЖиття    18.05.2019 - 13:48
Під Львовом горе-мати жорстоко побила 11-річну доньку: усі подробиці
Ілюстративне фото (pixabay)

Мати завдала тілесні ушкодження своїй дитині

У Львівській області мати побила власну дитину, внаслідок чого вона була госпіталізована з численними травмами голови. Про це інформує відділ комунікації Нацполиції області.

17 травня близько 10.00 в поліцію надійшло повідомлення від медиків. Лікарі повідомили, що до медзакладу доставили 11-річну жительку міста Соснівка з численними травмами голови.

Поліцейським вдалося встановити, що тілесні ушкодження дитині завдала раніше судима 27-річна мати. На даний момент проводиться досудове розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер зловмисниці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше підлітки побили хлопця та знущалися над ним на очах у людей. Інцидент стався у Запоріжжі біля торгово-розважального комплексу.

Також ми писали про те, що у Чернігові четверо підлітків напали на 10-річну дівчинку. Зловмисники побили її, а потім намагалися зґвалтувати. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і рану ноги.

Нагадаємо, в квітні у Хмельницькому учениці НВО №28 влаштували публічну розправу над 14-річною дівчинкою і розмістили відео знущань в інтернеті.

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