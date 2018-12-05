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У Львівській області через несправний обігрівач згоріла сім'я

STYLERЖиття    05.12.2018 - 09:20
У Львівській області через несправний обігрівач згоріла сім'я
Фото: Колаж РБК-Україна

Тіла подружжя виявили сусіди

У вівторок, 4 грудня у селі Чишки, що у Львівській області, за випадковим збігом обставин померло подружжя. Смерть сталася внаслідок отруєння чадним газом, передає Zaxid.net.

Про нещасний випадок в поліцію повідомили сусіди. Вони стверджують, що цілий день ніде не бачили подружжя і вже ввечорі запідозрили недобре. Тоді вони пішли до будинку подружжя, щоб з'ясувати в чому справа, і через вікно побачили їх вже неживими.

За словами свідків, у загиблих зламався опалювальний прилад і, щоб зігрітися, вони в будинку встановили саморобний обігрівач, який у приміщеннях встановлювати заборонено.

"Ми штовхнули, вікно відкрилося, чадний газ відразу вдарив. Ну, і все. Посвітили ліхтариком. Жінка з піною. Чоловік лежить спокійно, немов спати ліг", - говорить сусід подружньої пари.

Технічний директор "Львівгаз" Павло Сербан підтвердив, що газові пальники інфрачервоного випромінювання не можна експлуатувати, а в будинку подружжя використовувалися саме вони. Крім того, були відсутні документи на прилад.

Нагадаємо, що у Миколаєві з вини медиків померла породілля з немовлям. Чоловік стверджує, що у всьому винні лікарі, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами. Родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали його жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик. У поліції розповіли, що тепер жінкам загрожує штраф або до одного року виправних робіт.

А також розповідали про те, що у Рівненській області подружжя звинуватили у смерті дитини лікарів. У медзакладі вже почали внутрішнє розслідування. У поліції відкрили провадження за неналежне виконання обов'язків медиками.

Відео: РБК-Україна

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