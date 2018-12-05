Во Львовской области из-за неисправного обогревателя сгорела семья

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Тела супругов обнаружили соседи

Во вторник, 4 декабря в селе Чишки, что во Львовской области, по случайному стечению обстоятельств умерла пара супругов. Смерть произошла по причине отравления угарным газом, передает Zaxid.net.

О несчастном случае в полицию сообщили соседи. Они утверждают, что целый день нигде не видели супругов и к вечеру заподозрили неладное. Тогда они пошли к дому супругов, чтобы выяснить в чем дело, и через окно увидели их уже неживыми.

По словам свидетелей, у погибших сломался отопительный прибор и, чтобы согреться, они в доме установили самодельный обогреватель, который в помещениях устанавливать запрещено.

"Мы толкнули, окно открылось, газ угарный сразу ударил. Ну, и все. Посветили фонариком. Женщина с пеной. Мужчина лежит спокойно, словно спать лег", - говорит сосед супружеской пары.

Технический директор "Львовгаз" Павел Сербан подтвердил, что газовые горелки инфракрасного излучения нельзя эксплуатировать, а в доме супругов использовалась именно она. Помимо того, отсутствовали документы на прибор.

Напомним, что в Николаеве по вине медиков умерла роженица с младенцем. Муж утверждает, что во всем виноваты врачи, правоохранители уже начали уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в Запорожье родственники умершей бабушки жестоко избили врачей ногами. Родственники погибшей женщины ворвались в кабинет заведующей терапевтическим отделением и начали ее жестоко избивать. Под раздачу попал еще один медик. В полиции рассказали, что теперь женщинам угрожает штраф или до одного года исправительных работ.

А также рассказывали о том, что в Ровенской области супруги обвинили в смерти первенца врачей. В медучреждении уже начали внутреннее расследование. В полиции открыли производство за ненадлежащее исполнение обязанностей медиками.

Видео: РБК-Украина