У Львівській області розшукують матір, що кинула немовля в під'їзді

Поліція просить допомогти у пошуках матері

У Львівській області, в під'їзді житлового будинку, виявили новонароджене немовля. Правоохоронні органи розшукують матір, яка його залишила. Про це повідомляє пресс-служба Державного управління національної поліції Львівської області.

У місті Новий Роздол Львівської області виявили новонароджену дівчинку. Дитину залишили у під'їзді житлового будинку.

У суботу, 24 березня, близько 6 години ранку в поліцію надійшло повідомлення про знайдену новонароджену дитину.

"Сьогодні, 24 березня, близько 06:00 у поліцію надійшла інформація про те, що в місті Новий Роздол в під'їзді одного з будинків на проспекті Шевченка виявлено новонароджену дитину", - сказано в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Дитину доставили в найближчу лікарню, де її оглянули лікарі. Медики оцінюють стан новонародженої дівчинки як стабільний.

На даний момент співробітники поліції встановлюють обставини події та особу матері, яка залишила малюка в під'їзді житлового будинку.

Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Співробітники правоохоронних органів звертаються до місцевих жителів, а також до жителів довколишніх районів з проханням допомогти встановити особу матері.

"Просимо всіх, хто володіє інформацією про неї чи про дитину, зателефонувати на оперативну лінію "102" або звернутися в найближчий підрозділ поліції", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Сумській області виявили покинуте немовля.

У п'ятницю, 9 березня, мешканка Лебедина Сумської області, виявила в під'їзді свого будинку покинуте немовля. Дитина лежала на підлозі, загорнута в ковдру і плакала. Жінка забрала малюка в свою квартиру і викликала на місце події поліцію і швидку медичну допомогу.

Новонародженого доставили в місцеву лікарню. Медики повідомили, що дитина перебуває у вкрай занедбаному стані і виснажена.