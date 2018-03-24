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Во Львовской области разыскивают мать, бросившую младенца в подъезде

STYLERLIFE        24.03.2018 - 16:35
Фото: Полиция разыскивает мать ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Полиция разыскивает мать ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Полиция просит помочь в поисках матери

Во Львовской области, в подъезде жилого дома, обнаружили новорожденного младенца. Правоохранительные органы разыскивают мать, которая его оставила. Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления национальной полиции Львовской области.

В городе Новый Роздол Львовской области обнаружили новорожденную девочку. Ребенка оставили в подъезде жилого дома.

В субботу, 24 марта, около 6 часов утра в полицию поступило сообщение о найденном новорожденном ребенке.

"Сегодня, 24 марта, около 06:00 в полицию поступила информация о том, что в городе Новый Роздол в подъезде одного из домов на проспекте Шевченко обнаружено новорожденного ребенка", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ребенка доставили в ближайшую больницу, где ее осмотрели врачи. Медики оценивают состояние новорожденной девочки как стабильное.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, которая оставила малыша в подъезде жилого дома.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к местным жителям, а также к жителям близлежащих районов с просьбой помочь установить личность матери.

"Просим всех, кто владеет информацией о ней или о ребенке, позвонить на оперативную линию "102" или обратиться в ближайшее подразделение полиции", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно в Сумской области обнаружили брошенного младенца.

В пятницу, 9 марта, жительница Лебедина, Сумской области, обнаружила в подъезде своего дома брошенного младенца. Ребенок лежал на полу, завернутый в одеяло и плакал. Женщина забрала малыша в свою квартиру и вызвала на место происшествия полицию и скорую медицинскую помощь.

Новорожденного доставили в местную больницу. Медики сообщили, что ребенок находится в крайне запущенном состоянии и истощен.

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Теги: Львов, поиск, младенец
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