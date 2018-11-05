"Вічна пам'ять воїну": під Львовом помер український офіцер

Фото: Колаж РБК-Україна

Причиною смерті є серцева недостатність

У неділю, 4 листопада на території Яворівського гарнізону помер 45-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Про це інформує Спілка ветеранів АТО Червонограда на сторінці Facebook.

У повідомленні йдеться: "Сумна звістка прийшла сьогодні з Яворівського полігону: помер наш колега й земляк, діючий воїн-артилерист, старший офіцер батареї 24-ї Залізної бригади Короля Данила Телегій Віктор Андрійович".

Фото: (facebook.com/viddilkulturysokal)

"Ще, здається, зовсім недавно ми разом брали участь у заходах, приурочених до Дня Захисника України, вітали його з одруженням! А сьогодні змушені повідомити цю сумну новину. Вічна пам'ять воїну!", - зазначено у повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/veteran.ato.volia)

Повідомляється, що причиною смерті старшого лейтенанта є серцева недостатність, проте остаточну причину смерті медики ще не встановили.

Раніше на Донбасі в зоні ООС від кулі ворожого снайпера помер боєць Антон Моспан з Черкас. Воїн перебував на службі у званні старшого сержанта військової частини 3029.

Також ми писали, що 16 жовтня у Київському військовому шпиталі помер тяжко поранений військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Він перебував на лікуванні після важкого поранення у листопаді 2015 року.

Нагадаємо, що у Львові в лікарні помер ветеран АТО із Золочева. У Львівській обласній клінічній лікарні помер демобілізований військовослужбовець, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, Михайло Ковальчук.

Відео: РБК-Україна