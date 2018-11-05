"Вечная память воину": под Львовом умер украинский офицер

Фото: Коллаж РБК-Украина

Причиной смерти является сердечная недостаточность

В воскресенье, 4 ноября на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Об этом информирует Союз ветеранов АТО Червонограда на странице в Facebook.

В сообщении говорится: "Печальная весть пришла сегодня из Яворивского полигона: умер наш собрат и земляк, действующий воин-артиллерист, старший офицер батареи 24-й Железной бригады Короля Данила Телегий Виктор Андреевич".

Фото: (facebook.com/viddilkulturysokal)

"Еще, кажется, совсем недавно мы вместе участвовали в мероприятиях, приуроченных ко Дню Защитника Украины, приветствовали его с женитьбой! А сегодня вынуждены сообщить эту печальную новость. Вечная память воину!", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/veteran.ato.volia)

Сообщается, что причиной смерти старшего лейтенанта является сердечная недостаточность, однако окончательной причины смерти медики еще не установили.

Ранее на Донбассе в зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб боец Антон Моспан из Черкасс. Воин состоял на службе в звании старшего сержанта военной части 3029.

Также мы писали, что 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко, который принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. Он находился на лечении после тяжелого ранения в ноябре 2015 года.

Напомним, что во Львове в больнице скончался ветеран АТО из Золочева. Во Львовской областной клинической больнице скончался демобилизованный военнослужащий, принимавший участие в антитеррористической операции на Донбассе, Михаил Ковальчук.

Видео: РБК-Украина