Львів'янин домігся українізації відомого косметичного бренду

Святослав Літинський змусив Yves Rocher створити українську версію сайту (фото: pixabay.com)

Yves Rocher протягом двох років ігнорувала листи Святослава Літинського

Відомий львівський активіст Святослав Літинський змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher створити українськомовну версію свого сайту. Про це громадський діяч написав на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що Літинський протягом довгих двох років боровся з компанією, яка ігнорувала його листи і відстоювала свою позицію в судах. Але 2 квітня суд виніс рішення на користь активіста. Рішення набуло чинності з моменту проголошення.

Святослав повідомив, що у 2017 році він двічі звертався до "Ів Роше Україна" з листами, однак компанія ніяк не реагувала на запити активіста. І вже в серпні 2017 року він звернувся до суду.

Святослав Літинський змусив Yves Rocher створити українську версію сайту (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

В компанії наполягали, що інформація, розміщена на сайті, є рекламою, тому її не обов'язково перекладати. Проте законом передбачено, що інформація про продукцію - це не реклама і тому вона обов’язково має бути українською мовою.

Коли ж у 2018 році Франківський районний суд зобов’язав компанію відповісти на листи активіста і українізувати свій сайт, компанія подала апеляцію і почала стверджувати, що це взагалі не їхній сайт.

Тоді дружина Святослава Літинського замовила продукцію Yves Rocher, і в чеку було вказано, що гроші таки отримала ця компанія.

"За сукупністю доказів Апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції", - розповів Святослав Літинський.

Святослав Літинський змусив Yves Rocher створити українську версію сайту (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

До слова, Святослав Літинський - це відомий львівський активіст, який у судах відстоює українську мову у різних сферах. Зокрема, він зобов’язав виробника побутової техніки Gorenjе випускати пральні машинки з інтерфейсом українською мовою, а виробника комп’ютерної техніки HP - випускати ноутбуки з українською клавіатурою.

Також Літинський через суд змусив Верховну Раду перекладати депутатські виступи українською, Нацполіцію - перекладати українською усю офіційну інформацію та став першим українцем, що отримав паспорт без російськомовної сторінки.

Нагадаємо, у штабі Володимира Зеленського заявили, що у разі перемоги на виборах президента України 2019 він має намір популяризувати українську мову, але й надавати можливість для використання будь-яких інших мов.