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Активист добился украинизации известного косметического бренда

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 23:45
Активист добился украинизации известного косметического бренда
Святослав Литинский заставил Yves Rocher создать украинскую версию сайта (фото: pixabay.com)

Yves Rocher течение двух лет игнорировала письма Святослава Литинского

Известный львовский активист Святослав Литинский заставил известный косметический бренд Yves Rocher создать украиноязычную версию своего сайта. Об этом общественный деятель написал на своей Facebook-странице.

Известно, что Литинский в течение долгих двух лет боролся с компанией, которая игнорировала его письма и отстаивала свою позицию в судах. Но 2 апреля суд вынес решение в пользу активиста. Решение вступило в силу с момента провозглашения.

Святослав сообщил, что в 2017 году он дважды обращался к "Ив Роше Украина" с письмами, однако компания никак не реагировала на запросы активиста. И уже в августе 2017 года он обратился в суд.

Активист добился украинизации известного косметического бренда

Святослав Литинский заставил Yves Rocher создать украинскую версию сайта (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

В компании настаивали, что информация, размещенная на сайте, является рекламой, поэтому ее не обязательно переводить. Однако законом предусмотрено, что информация о продукции - это не реклама и поэтому она обязательно должна быть на украинском языке.

Когда же в 2018 году Франковский районный суд обязал компанию ответить на письма активиста и украинизировать свой сайт, компания подала апелляцию и начала утверждать, что это вообще не их сайт.

Тогда жена Святослава Литинского заказала продукцию Yves Rocher, и в чеке было указано, что деньги таки получила эта компания.

"По совокупности доказательств Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции", - рассказал Святослав Литинский.

Активист добился украинизации известного косметического бренда

Святослав Литинский заставил Yves Rocher создать украинскую версию сайта (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

К слову, Святослав Литинский - это известный львовский активист, который в судах отстаивает украинский язык в разных сферах. В частности, он обязал производителя бытовой техники Gorenjе выпускать стиральные машинки с интерфейсом на украинском языке, а производителя компьютерной техники HP - выпускать ноутбуки с украинской клавиатурой.

Также Литинский через суд заставил Верховную Раду переводить депутатские выступления на украинский, Нацполицию - переводить всю официальную информацию и стал первым украинцем, который получил паспорт без русскоязычной страницы.

Напомним, в штабе Владимира Зеленского заявили, что в случае победы на выборах президента Украины 2019, он намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других языков.

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