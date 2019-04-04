Львів'янин домігся українізації відомого косметичного бренду

Відомий львівський активіст Святослав Літинський змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher створити українськомовну версію свого сайту. Про це громадський діяч написав на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що Літинський протягом довгих двох років боровся з компанією, яка ігнорувала його листи і відстоювала свою позицію в судах. Але 2 квітня суд виніс рішення на користь активіста. Рішення набуло чинності з моменту проголошення.

Святослав повідомив, що у 2017 році він двічі звертався до "Ів Роше Україна" з листами, однак компанія ніяк не реагувала на запити активіста. І вже в серпні 2017 року він звернувся до суду.

Святослав Літинський змусив Yves Rocher створити українську версію сайту (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

В компанії наполягали, що інформація, розміщена на сайті, є рекламою, тому її не обов'язково перекладати. Проте законом передбачено, що інформація про продукцію - це не реклама і тому вона обов’язково має бути українською мовою.

Коли ж у 2018 році Франківський районний суд зобов’язав компанію відповісти на листи активіста і українізувати свій сайт, компанія подала апеляцію і почала стверджувати, що це взагалі не їхній сайт.

Тоді дружина Святослава Літинського замовила продукцію Yves Rocher, і в чеку було вказано, що гроші таки отримала ця компанія.

"За сукупністю доказів Апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції", - розповів Святослав Літинський.

Святослав Літинський змусив Yves Rocher створити українську версію сайту (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

До слова, Святослав Літинський - це відомий львівський активіст, який у судах відстоює українську мову у різних сферах. Зокрема, він зобов’язав виробника побутової техніки Gorenjе випускати пральні машинки з інтерфейсом українською мовою, а виробника комп’ютерної техніки HP - випускати ноутбуки з українською клавіатурою.

Також Літинський через суд змусив Верховну Раду перекладати депутатські виступи українською, Нацполіцію - перекладати українською усю офіційну інформацію та став першим українцем, що отримав паспорт без російськомовної сторінки.

Нагадаємо, у штабі Володимира Зеленського заявили, що у разі перемоги на виборах президента України 2019 він має намір популяризувати українську мову, але й надавати можливість для використання будь-яких інших мов.