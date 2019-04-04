Активист добился украинизации известного косметического бренда

Известный львовский активист Святослав Литинский заставил известный косметический бренд Yves Rocher создать украиноязычную версию своего сайта. Об этом общественный деятель написал на своей Facebook-странице.

Известно, что Литинский в течение долгих двух лет боролся с компанией, которая игнорировала его письма и отстаивала свою позицию в судах. Но 2 апреля суд вынес решение в пользу активиста. Решение вступило в силу с момента провозглашения.

Святослав сообщил, что в 2017 году он дважды обращался к "Ив Роше Украина" с письмами, однако компания никак не реагировала на запросы активиста. И уже в августе 2017 года он обратился в суд.

Святослав Литинский заставил Yves Rocher создать украинскую версию сайта (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

В компании настаивали, что информация, размещенная на сайте, является рекламой, поэтому ее не обязательно переводить. Однако законом предусмотрено, что информация о продукции - это не реклама и поэтому она обязательно должна быть на украинском языке.

Когда же в 2018 году Франковский районный суд обязал компанию ответить на письма активиста и украинизировать свой сайт, компания подала апелляцию и начала утверждать, что это вообще не их сайт.

Тогда жена Святослава Литинского заказала продукцию Yves Rocher, и в чеке было указано, что деньги таки получила эта компания.

"По совокупности доказательств Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции", - рассказал Святослав Литинский.

Святослав Литинский заставил Yves Rocher создать украинскую версию сайта (фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy)

К слову, Святослав Литинский - это известный львовский активист, который в судах отстаивает украинский язык в разных сферах. В частности, он обязал производителя бытовой техники Gorenjе выпускать стиральные машинки с интерфейсом на украинском языке, а производителя компьютерной техники HP - выпускать ноутбуки с украинской клавиатурой.

Также Литинский через суд заставил Верховную Раду переводить депутатские выступления на украинский, Нацполицию - переводить всю официальную информацию и стал первым украинцем, который получил паспорт без русскоязычной страницы.

Напомним, в штабе Владимира Зеленского заявили, что в случае победы на выборах президента Украины 2019, он намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других языков.