"Любов до стоматолога": Супрун розкрила несподівані факти про чищення зубів у дітей

В. о. міністра назвала правила гігієни порожнини рота

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про гігієну порожнини рота. Вона назвала основні правила чищення зубів і як привчити дітей берегти свої зуби. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ви знали, що догляд за порожниною рота дитини слід починати ще коли зуби навіть не прорізалися? Тут важливі рекомендації, які допоможуть зробити посмішку ваших дітей ще більш променистою", - зазначила вона.

Бактерії є завжди, навіть коли зубів ще немає.

"Стоматологи рекомендують навіть після годування немовляти, витирати ясна звичайною серветкою, змоченою кип'яченою водою, щоб запобігти поширенню можливих інфекцій", - додала Супрун.

Добре, коли любов до стоматолога стає однією з перших.

"Насамперед, це важливо, щоб привчати дитину до візитів в стоматологічну клініку. Завдання стоматолога на цьому етапі познайомитися з дитиною, виявити можливі шкідливі звички, які можуть вплинути на розвиток зубів (наприклад, смоктання пальця) і зрозуміти, як дихає дитина. Це допоможе додати вірні рекомендації, які допоможуть уникнути проблем з розвитком зубів", - розповіла в. о. міністра.

Перший зуб? Час придбати першу зубну щітку!

"Для дітей існують спеціальні зубні щітки, які мають маленьку голівку і м'яку щетину із закругленими кінчиками. Кількість зубної пасти для дітей до 3 років має бути як рисове зернятко, а кількість фтору мінімальна. Після 3-х років кількість пасти на щітку повинна бути як горошина. До речі, не всі знають, але це правило підходить і дорослим. Адже чим більше пасти, тим більше спокуса її виплюнути, а це заважає чистити зуби рекомендовані дві хвилини. Правильну пасту для зубів вам допоможе підібрати ваш стоматолог", - розповіла вона.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

4 роки? Вже можна ставати самостійним.

"Дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби. Однак, у дітей відповідні навички і правильні рухи, які необхідні для ефективної чистки зубів, виробляються тільки ближче до досягнення ними віку 10 років. Тому до цього часу слід допомагати їм", - порадила Супрун.

2 хвилини або не рахується

"Можна встановити спеціальний таймер або включити їх улюблену пісню, це допоможе дітям зрозуміти, скільки часу потрібно чистити зуби і поступово звикнути до цього. Покажіть дитині відео, на якому видно, як правильно чистити зуби. Намагайтеся зробити процедуру чищення зубів як можна приємнішою і веселішою, щоб запобігти розвитку негативних асоціацій або небажання чистити зуби. Проконсультуйтеся зі стоматологом, якщо вам потрібна додаткова інформація або поради", - порекомендувала вона.

Техніка понад усе

"Важливо з самого початку вчити дитину правильній техніці чищення. Чистити потрібно внутрішню, зовнішню і жувальну поверхню зубів. Чистіть завжди в однаковому порядку, щоб дитина звикала. Щітка повинна бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів. У такому положенні краще очищаються зуби і лінія ясен, де скупчується багато бактерій і залишків їжі", - пояснила в. о. міністра.

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"Пам'ятайте, діти імітують дорослих, повторюють дії і поведінку своїх батьків. Тому необхідно показати дітям, що гігієна зубів і порожнини рота важлива для вас. Говоріть з дитиною про важливість здоров'я зубів. Дитина, яка розуміє, що постійні зуби повинні слугувати їй все життя, буде належним чином за ними доглядати", - підкреслила Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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