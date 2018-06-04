"Любовь к стоматологу": Супрун раскрыла неожиданные факты о чистке зубов у детей

И. о. министра назвала правила гигиены полости рта

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о гигиене полости рта. Она назвала основные правила чистки зубов и как приучить детей беречь свои зубы. Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Вы знали, что уход за полостью рта ребенка следует начинать еще когда зубы даже не прорезались? Здесь важны рекомендации, которые помогут сделать улыбку ваших детей еще более лучезарной", - отметила она.

Бактерии всегда, даже когда зубов еще нет.

"Стоматологи рекомендуют даже после кормления младенца, вытирать десна обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций", - добавила Супрун.

Хорошо, когда любовь к стоматологу становится одной из первых.

"Прежде всего, это важно, чтобы приучать ребенка к визитам в стоматологическую клинику. Задача стоматолога на этом этапе познакомиться с ребенком, выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов (например, сосание пальца) и понять, как дышит ребенок. Это поможет придать верные рекомендации, которые помогут избежать проблем с развитием зубов", - рассказала и. о. министра.

Первый зуб? Время приобрести первую зубную щетку!

"Для детей существуют специальные зубные щетки, имеющие маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко, а количество фтора минимальна. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть как горошина. Кстати, не все знают, но это правило подходит и взрослым. Ведь чем больше пасты, тем больше соблазн ее выплюнуть, а это мешает чистить зубы рекомендованные две минуты. Правильную пасту для зубов вам поможет подобрать ваш стоматолог", - рассказала она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

4 года? Уже можно становиться самостоятельным.

"Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки и правильные движения, которые необходимы для эффективной чистки зубов, производятся только ближе к достижению ими возраста 10 лет. Поэтому до тех пор следует помогать им", - посоветовала Супрун.

2 минуты или не считается

"Можно установить специальный таймер или включить их любимую песню, это поможет детям понять, сколько времени нужно чистить зубы и постепенно привыкнуть к этому. Покажите ребенку видео, на котором видно, как правильно чистить зубы. Старайтесь сделать процедуру чистки зубов как можно приятнее и веселее, чтобы предотвратить развитие негативных ассоциаций или нежелание чистить зубы. Проконсультируйтесь со стоматологом, если вам нужна дополнительная информация или советы", - порекомендовала она.

Техника превыше всего

"Важно с самого начала учить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал. Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. В таком положении лучше очищаются зубы и линия десен, где скапливается много бактерий и остатков пищи", - объяснила и. о. министра.

Хороший пример чистки зубов не покажет даже свинка Пеппа

"Помните, дети имитируют взрослых, повторяют действия и поведение своих родителей. Поэтому необходимо показать детям, что гигиена зубов и полости рта важна для вас. Говорите с ребенком о важности здоровья зубов. Ребенок, который понимает, что постоянные зубы должны служить ему всю жизнь, будет должным образом за ними ухаживать", - подчеркнула Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун рассказала, как уберечься от ботулизма.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун (видео: STYLER.rbc.ua)