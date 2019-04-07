Люди з аутизмом - генії: Супрун розвіяла міфи про порушення розвитку

Уляна Супрун розповіла про те, що люди з аутизмом (розлади аутистичного спектру (РАС) у всьому світі стикаються з дискримінацією. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун підкреслила, що існує багато міфів, наприклад, що всі люди з РАС схожі на героя Дастіна Гофмана у фільмі "Людина Дощу". При цьому всі люди індивідуальні і мають свої особливості і можливості. Деякі можуть жити самостійно, а інші потребують постійної підтримки.

Міф 1: Аутизм - це хвороба

Факти: Розлади аутистичного спектру - це не хвороба, а порушення розвитку, що характеризується труднощами з соціальною взаємодією та спілкуванням. Аутизм не можна вилікувати, але з часом можна адаптувати людину до соціального життя.

Міф 2: Аутизм пов'язаний з вакцинацією

Факти: Дослідження доводять, що вакцини ні в якому разі не можуть викликати розвиток аутистических розладів у дітей. Згідно з науковими даними, існує багато факторів, які збільшують ймовірність появи у дитини РАС, зокрема фактори навколишнього середовища і генетики.

Міф 3: Аутизм - рідкісне порушення

Факти: За даними ВООЗ, 1 дитина з 160 страждає розладом аутистичного спектру. В Україні зареєстровано понад 7000 таких дітей (7491 у 2017 році).

Міф 4: Всі люди з аутизмом - генії/мають порушення інтелекту

Факти: Всі люди різні. Так, серед них є ті, хто в змозі вирішувати складні математичні завдання і у них феноменальна пам'ять, але також є люди з середніми здібностями. Люди з РАС можуть бути дуже обдарованими, але їм потрібно набагато більше часу, щоб навчитися чогось дуже простого.

Міф 5: Вони замкнуті, не хочуть спілкуватися і їм ніхто не потрібен

Факти: Це не так. Всі люди відчувають потребу в спілкуванні. У людей з РАС можуть виникати труднощі з використанням соціальних навичок, тому їм складніше будувати відносини. Але ще ніхто не відмовлявся від друзів.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як зберегти здоров'я і що потрібно для цього робити.

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