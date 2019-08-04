А де люди? фото спорожнілих вулиць Донецька шокувало мережу (фото)

Пустельні вулиці окупованого міста викликають ряд питань
Тимчасово окупований Донецьк на проспекті Дзержинського, на якому раніше нерідко утворювалися пробки, тепер здається зовсім безлюдним. Шокуючі знімки опублікував блогер Денис Казанський в соціальній мережі Twitter.
"Донецьк, центр. А де люди?" - підписав знімки спорожнілого міста журналіст. За фотографіями можна зрозуміти, що Казанський анітрохи не перебільшує, а говорить очевидні факти.
Пустельні вулиці Донецька шокували мережа (фото: twitter.com/den_kazansky)
Підписники відреагували на дану новину миттєво. Деякі почали висловлювати свої припущення відносно того, що є причиною спорожнілих доріг в окупованому Донецьку:
Пустельні вулиці Донецька шокували мережа (фото: twitter.com/den_kazansky)
Нагадаємо, що мережу розбурхала сповідь захисника Донецького аеропорту.
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