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Люди порвуть ці сім'ї: мати поліцейського заявила про погрози

STYLERЖиття    06.06.2019 - 08:52
Люди порвуть ці сім'ї: мати поліцейського заявила про погрози
Сім'ям поліцейських загрожують (Колаж РБК-Україна)

Мати екс-поліцейського Приходько розповіла, що в небезпеці опинилися їх діти

Мати екс-поліцейського Івана Приходька, який звинувачується у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, заявила, що родичам підозрюваних погрожують. Про це вона розповіла у коментарі ТСН.

Алла Приходько повідомила, що погрози надходять сім'ям підозрюваних від незнайомих людей. Вона вважає, що її син вчинив чесно і зізнався, що він був на місці події і стріляв.

"У нашій місцевій газеті було написано, що "люди порвуть ці сім'ї". За що? Не доведено, що це куля мого сина, не затримали двох осіб, які стріляли паралельно так само. На сьогодні по-чесному вчинив тільки мій син, він сказав: "Так, я був там і стріляв, але стріляли четверо". А не арештовані всі четверо тільки тому, що там грає велика політика – так само треба взяти "двох п'яних ментів", а цивільні, що там були, нікого не цікавлять", - заявила жінка.

Вона зазначила, що оточуючі люди дуже негативно ставляться до сімей екс-поліцейських і косо дивляться навіть на дітей.

"Нас свердлять поглядами так, що неможливо витримати. А моїй невістці на вулиці хтось сказав: "Щоб ти здохла", - розповіла Приходько і додала, що у соціальні мережі тепер не заходить, так як там їх проклинають.

В сім'ях екс-поліцейських є діти і Алла Приходько побоюється за їх безпеку.

"Половина інформації, яка йде, вона викривлена. Моїй родині погрожують. В нашій сім'ї четверо малолітніх дітей, старшій всього 9 років (онуки Алли, двоє з них – діти затриманого поліцейського). Та психологічна допомога потрібна не тільки братику хлопчика, який загинув, про що ми дуже шкодуємо, але і нашим дітям потрібна допомога", - пояснила жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина поліцейського накинулася на рідних Кирила Тлявова і звинуватила їх у смерті дитини.

А також розповідали про те, що бабуся загиблого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому звернулася за допомогою до екстрасенсів.

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