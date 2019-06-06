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Люди порвут эти семьи: мать убившего мальчика "копа" заявила об угрозах

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 08:52
Люди порвут эти семьи: мать убившего мальчика "копа" заявила об угрозах
Семьям полицейских угрожают (Коллаж РБК-Украина)

Мать экс-полицейского Приходько рассказала, что в опасности оказались их дети

Мать экс-полицейского Ивана Приходько, который обвиняется в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, заявила, что родственникам подозреваемых угрожают. Об этом она рассказала в комментарии для ТСН.

Алла Приходько сообщила, что угрозы поступают семьям подозреваемых от незнакомых людей. Она считает, что ее сын поступил честно и признался, что он был на месте происшествия и стрелял.

"В нашей местной газете было написано, что "люди порвут эти семьи". За что? Не доказано, что это пуля моего сына, не задержали других двух человек, которые стреляли параллельно так же. На сегодня по-честному поступил только мой сын, он сказал: "Да, я был там и стрелял, но стреляли четверо". А не арестованы все четверо только потому, что там играет большая политика – так же надо взять "двух пьяных ментов", а гражданские, что там были, никого не интересуют", - заявила женщина.

Она отметила, что окружающие люди очень негативно относятся к семьям экс-полицейских и косо смотрят даже на детей.

 "Нас сверлят взглядами так, что невозможно выдержать. А моей невестке на улице кто-то сказал: "Чтобы ты сдохла", - рассказала Приходько и добавила, что в социальные сети теперь не заходит, так как там их проклинают.

В семьях экс-полицейских есть дети и Алла Приходько опасается за их безопасность.

"Половина информации, которая идет, она искривлена. Моей семье угрожают. В нашей семье четверо малолетних детей, старшей всего 9 лет (внуки Аллы, двое из них – дети задержанного полицейского). И психологическая помощь сейчас нужна не только братику мальчика, который погиб, о чем мы очень-очень сожалеем, но и нашим детям нужна помощь", - объяснила женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что жена полицейского набросилась на родных Кирилла Тлявова и обвинила их в смерти ребенка.

А также рассказывали о том, что бабушка погибшего мальчика в Переяслав-Хмельницком обратилась за помощью к экстрасенсам.

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