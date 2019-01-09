"Люди спали в куртках і шубах": у поїзді "Укрзалізниці" пасажири страждали від холоду

Колаж: РБК-Україна

У купейному вагоні поїзда був зламаний опалювальний котел

Пасажирам купейного вагона поїзда №249 Чернівці-Київ довелося спати в куртках та шубаз через страшний холод. Про це розповіла народний депутат від БПП Ірина Суслова на своїй сторінці в Facebook.

За словами Сусловою, ця історія сталася з однією з пасажирок потяга Наталією Кашинской, яка їхала в Київ в ніч на 8 січня.

Вона купила квиток з Івано-Франківська до Києва за 320 грн і отримала місце в другому вагоні поїзда. При цьому в поїзді було дуже холодно, опалення слабо працювало, незважаючи на сильний мороз.

За її словами, у салоні вагона було близько 10 градусів тепла. При цьому вночі провідник втік зі свого вагона.

''Люди змушені були спати в куртках і шубах, але це мало допомагало, бо протяги з вікон створювали специфічну вентиляцію'', - написала Суслова.

Після того, як пасажири почали обурюватися і підняли шум, провідник зізнався, що опалювальний котел зламаний, і взагалі цей вагон не повинні були ставити до рухомого складу.

Це також підтвердив і начальник поїзда, який зазначив, що просив своє керівництво не підключати цей вагон.

Депутат зазначила, що ''зігріті'' пасажири залишили свої відгуки у книзі скарг, але на цьому справа не повинна закінчиться. Суслова сказала, що направить щодо цього інциденту офіційне звернення до ''Укрзалізниці''.

Користувачів соцмережі також обурив цей випадок, і вони згадали свій досвід поїздок в поїздах ''Укрзалізниці''.

''У мене інший треш, у вагоні поїзда Івано-Франківськ/Київ (Інтерсіті-трансформер (вночі їде як нічний, а вдень як денної сидячий) з ціною трохи більше 400 грн не працює ні один з 2-х туалетів'', - прокоментувала Ірина Ovchar.

''У мене така ж ситуація. Поїзд 218 Львів - Київ, їхала 4 січня вночі. Взагалі без опалення! Я подзвонила на гарячу лінію в 3:30 ночі. Добре хоч моє звернення зареєстрували. "Вашим зверненням присвоєно номер - 97955. Укр. Залізниця". Якщо можете, змініть своє депутатське звернення інформацію і про цьому разі'', - написала Olexandra Novyk.

Нагадаємо, що з 18 січня "Укрзалізниця" призначила новий поїзд Покровськ-Харків.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що українці стали менше їздити залізничним транспортом в Росії.