''Люди спали в куртках и шубах'': в поезде ''Укрзализныци'' пассажиры страдали от холода

Коллаж: РБК-Украина

В купейном вагоне поезда был сломан отапливающий котел

Пассажирам купейного вагона поезда №249 Черновцы-Киев пришлось спать в куртках и шубах из-за жуткого холода. Об этом рассказала народный депутат от БПП Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

По словам Сусловой, эта история произошла с одной из пассажирок поезда Натальей Кашинской, которая ехала в Киев в ночь на 8 января.

Она купила билет с Ивано-Франковска до Киева за 320 грн и получила место во втором вагоне поезда. При этом в поезде было очень холодно, отопление слабо работало, несмотря на сильный мороз.

По ее словам, в салоне вагона было около 10 градусов тепла. При этом ночью проводник сбежал из своего вагона.

''Люди вынуждены были спать в куртках и шубах, но это мало помогало, потому что сквозняки из окон создавали специфическую вентиляцию'', - написала Суслова.

После того, как пассажиры начали возмущаться и подняли шум, проводник признался, что отопительный котел сломан, и вообще этот вагон не должен были ставить к подвижному составу.

Это также подтвердил и начальник поезда, который отметил, что просил свое руководство не подключать этот вагон.

Депутат отметила, что ''согретые'' пассажиры оставили свои отзывы в книге жалоб, но на этом дело не должно закончится. Суслова сказала, что направит по этому инциденту официальное обращение к ''Укрзализныци''.

Пользователей соцсети также возмутил этот случай, и они вспомнили свой опыт поездок в поездах ''Укрзализныци''.

''У меня другой трэш, в вагоне поезда Ивано-Франковск/Киев (Интерсити-трансформер (ночью едет как ночной, а днем как дневной сидячий) с ценой чуть более 400 грн не работает ни один из 2-х туалетов'', - прокомментировала Iryna Ovchar.

''У меня такая же ситуация. Поезд 218 Львов - Киев, ехала 4 января ночью. Вообще без отопления! Я позвонила на горячую линию в 3:30 ночи. Хорошо хоть мое обращение зарегистрировали. "Вашему обращению присвоен номер - 97955. Укр. Железная дорога". Если можете, включите в свое депутатское обращение информацию и об этом случае'', - написала Olexandra Novyk.

Напомним, что с 18 января "Укрзализныця" назначила новый поезд Покровск-Харьков.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что украинцы стали меньше ездить железнодорожным транспортом в Россию.