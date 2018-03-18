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"Люди стали декораціями": окупанти використали дітей Донбасу в шизофренічному відео

STYLERLIFE        18.03.2018 - 10:34
Фото: діти Донбасу (facebook.com/den.kazansky)
Фото: діти Донбасу (facebook.com/den.kazansky)

Здається, що це кадри з якоюсь злісною антиутопії

На Донбасі окупанти записали абсолютно сюрреалістичний ролик. Змусили діточок агітувати за Путіна на тлі руїн. Про це написав на своїй сторінці в Facebook блогер Денис Казанський.

"Пробирає до кісток. Здається, що це кадри з якоїсь злісної антиутопії. Нещасні мешканці зруйнованого регіону нестямно оспівують божевільного правителя, який підкидає в багаття війни нові поліна. Люди стали декораціями в шизофренічною передвиборної кампанії", - написав Казанський під відео.

Скріншот сторінки facebook.com/den.kazansky

На відео діти і молодь під прапорами так званої "ДНР" і Росії, на тлі розбитого будинку, закликають росіян прийти на вибори президента і проголосувати за Путіна, обзиваючи при цьому інших кандидатів, що претендують на головну посаду країни в РФ.

"Ми, діти, які представляють Народну армію Донбасу. Закликаємо всіх росіян, в ім'я порятунку світу, в ім'я порятунку життів, в ім'я тих, кого вже немає з нами, кого знищив звір під маскою прозахідних лібералів - прийдіть 18 березня на вибори і проголосуйте за єдиного гідного президента - Володимира Путіна ", - говорить хлопчик на відео.

 

ДНРовцы записали совершенно сюрреалистический ролик. Заставили детишек агитировать за Путина на фоне руин. Пробирает до костей. Кажется, что это кадры из какой-то злобной антиутопии. Несчастные обитатели разоренного региона истошно воспевают безумного правителя, подбрасывающего в костер войны новые поленья. Люди стали декорациями в шизофренической предвыборной кампании.

Опубліковано Денисом Казанским 17 березень 2018 р.

Діти агітують за Путіна (відео: facebook.com/den.kazansky)

Відзначимо, окупанти на Донбасі проводять "творчі конкурси" і змушують дітей оспівувати війну.

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