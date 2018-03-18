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"Люди стали декорациями": оккупанты использовали детей Донбасса в шизофреническом видео

STYLERLIFE        18.03.2018 - 10:34
Фото: дети Донбасса (facebook.com/den.kazansky)
Фото: дети Донбасса (facebook.com/den.kazansky)

Кажется, что это кадры из какой-то злобной антиутопии

На Донбассе оккупанты записали совершенно сюрреалистический ролик. Заставили детишек агитировать за Путина на фоне руин. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Денис Казанский.

"Пробирает до костей. Кажется, что это кадры из какой-то злобной антиутопии. Несчастные обитатели разоренного региона истошно воспевают безумного правителя, подбрасывающего в костер войны новые поленья. Люди стали декорациями в шизофренической предвыборной кампании", - написал Казанский под видео.

Скриншот страницы facebook.com/den.kazansky

На видео дети и молодежь под флагами так называемой "ДНР" и России, на фоне разбитого дома, призывают россиян прийти на выборы президента и проголосовать за Путина, обзывая при этом других кандидатов, претендующих на главный пост страны в РФ.

"Мы, дети, которые представляют Народную армию Донбасса. Призываем всех россиян, во имя спасения мира, во имя спасения жизней, во имя тех, кого уже нет с нами, кого уничтожил зверь под маской прозападных либералов  - придите 18 марта на выборы и проголосуйте за единственного достойного президента – Владимира Путина", - говорит мальчик на видео.

 

ДНРовцы записали совершенно сюрреалистический ролик. Заставили детишек агитировать за Путина на фоне руин. Пробирает до костей. Кажется, что это кадры из какой-то злобной антиутопии. Несчастные обитатели разоренного региона истошно воспевают безумного правителя, подбрасывающего в костер войны новые поленья. Люди стали декорациями в шизофренической предвыборной кампании.

Опубліковано Денисом Казанским 17 березень 2018 р.

Дети агитируют за Путина (видео: facebook.com/den.kazansky)

Отметим, оккупанты на Донбассе проводят "творческие конкурсы" и заставляют детей воспевать войну.

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