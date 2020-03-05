Маг ведичної традиції передбачив, що спалах коронавірусу Україні не загрожує

Ніяких передумов для того, щоб в Україні почалася епідемія коронавірусу або трапився спалах COVID-19, немає, стверджує маг ведичної традиції, керівник міжнародної філософської Школи "Стародавнє Таємне Знання" Ігор Мехеда,

"У нас потужні Сили-Зберігачі та вони здатні відвести цю небезпеку від нашої землі", - додав він.

За його словами, Україна - країна з великою кількістю "місць Сили", багато галузей зі сприятливою енергетикою, це сприяє здоров'ю нації. Крім того, в українців закладено величезний внутрішній потенціал для того, щоб впоратися з будь-якими проблемами.

"Люди в принципі самі здатні налаштувати за допомогою позитивного мислення свій організм та імунну систему на протидію будь-якої хвороби. Українці в цьому сильні", - розповів Ігор Мехеда.

Фото: маг ведичної традиції Ігор Мехеда (з відкритих джерел)

Крім того, маг дав кілька рекомендацій для тих, хто хоче захиститися від вірусу. Наприклад, медитувати.

"Є багато способів увійти в медитацію і цим посилити потужність нашої імунної системи. Найпростіший спосіб – спробувати осмислити вірші 12 голови "Ріг-Веди". Це не раз призводило до позитивних зрушень у здоров'ї практикуючим ведичну медицину", - пояснив маг.

Є і менш екзотичний варіант - не піддаватися паніці та постаратися мислити позитивно. "Думка людини здатна генерувати події. Якщо ми скажемо твердо: "Вірус слабший за мене, він навіть не підійде до мене" - то так і станеться в реальності. А от якщо ми будемо боятися - то можемо реалізувати власний страх і захворіти на різні хвороби", - говорить Мехеда.

При цьому він упевнений, що зараз до проблем і жертвам може призвести, швидше, паніка ніж сам вірус.

"Є багато прикладів в історії, коли натовп піддається панічним імпульсам (в психопрограмуванні вони позначаються буквою D - хаос, деструкція), просто змітаючи саму себе", - нагадує він.

Мехеда закликає в будь-яких умовах залишатися спокійними. Тому що людський організм, за словами мага, здатний впоратися з будь-яким вірусом, але для цього він повинен бути спокійний, безстрашний та впевнений у собі.