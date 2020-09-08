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Макс Барських порадував українців несподіваною новиною

Вівторок 08 вересня 2020 12:16
Макс Барських порадував українців несподіваною новиною
Макс Барських (фото: прес-служба співака)
Автор: Styler

Макс Барських розкрив дату прем'єри нового альбому

Популярний український співак Макс Барських назвав дату прем'єри нового альбому "1990". Презентація платівки запланована на 9 жовтня.

Відомо, що у шостий повноформатний LP артиста увійшло 11 композицій, чотири з яких Барських представив у рамках першої частини світового туру Nezemnaya2020.

Менш ніж за рік лід-сингл альбому "Лей, не жалей" отримав статус подвійної платини і став найбільш ротованою піснею на всіх мовах у період 2008 по 2020 роки, побивши рекорд Billie Eilish з треком "Bad Guy" і Ed Sheeran з хітом "Shape Of You" в рамках чарту TopHit Global Radio Chart.

А хіт "По секрету" всього за три місяці після прем'єри удостоєний своєї першої платини.

Трек-лист майбутнього альбому "1990" виглядає наступним чином:

  1. Лей, не жалей
  2. Небо льёт дождем
  3. Двоє
  4. По секрету
  5. Океаны
  6. Пустые глаза
  7. По местам
  8. Наивна
  9. Все проходит
  10. Самолет
  11. Армагеддон

Макс Барських порадував українців несподіваною новиною

Макс Барських (фото: прес-служба співака)

Зазначимо, що цього літа Барських випустив акустичний лонгплей "С Максом по домам", запустив англомовний сингл "Silence" і презентував експериментальний фітчеринг з Джаро.

Нагадаємо, раніше Макс Барських зізнався, чому не може одружитися і завести дітей.

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