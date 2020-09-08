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Макс Барских обрадовал украинцев неожиданной новостью

Вторник 08 сентября 2020 12:16
Макс Барских обрадовал украинцев неожиданной новостью
Макс Барских (фото: пресс-служба певца)
Автор: Styler

Макс Барских раскрыл дату премьеры нового альбома

Популярный украинский певец Макс Барских назвал дату премьеры нового альбома "1990". Презентация пластинки запланирована на 9 октября.

Известно, что в шестой полноформатный LP артиста вошло 11 композиций, четыре из которых Барских представил в рамках первой части мирового тура Nezemnaya2020.

Менее чем за год лид-сингл альбома "Лей, не жалей" получил статус двойной платины и стал самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы, побив рекорд Billie Eilish с треком "Bad Guy" и Ed Sheeran с хитом "Shape Of You" в рамках чарта TopHit Global Radio Chart.

А хит "По секрету" всего за три месяца после премьеры удостоен своей первой платины.

Трек-лист будущего альбома "1990" выглядит следующим образом:

  1. Лей, не жалей
  2. Небо льёт дождем
  3. Двоє
  4. По секрету
  5. Океаны
  6. Пустые глаза
  7. По местам
  8. Наивна
  9. Все проходит
  10. Самолет
  11. Армагеддон

Макс Барских обрадовал украинцев неожиданной новостью

Макс Барских (фото: пресс-служба певца)

Отметим, что этим летом Барских выпустил акустический лонгплей "С Максом по домам", запустил англоязычный сингл "Silence" и презентовал экспериментальный фитчеринг с Джаро.

Напомним, ранее Макс Барских признался, почему не может жениться и завести детей.

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