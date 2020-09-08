Макс Барських порадував українців несподіваною новиною

Популярний український співак Макс Барських назвав дату прем'єри нового альбому "1990". Презентація платівки запланована на 9 жовтня.

Відомо, що у шостий повноформатний LP артиста увійшло 11 композицій, чотири з яких Барських представив у рамках першої частини світового туру Nezemnaya2020.

Менш ніж за рік лід-сингл альбому "Лей, не жалей" отримав статус подвійної платини і став найбільш ротованою піснею на всіх мовах у період 2008 по 2020 роки, побивши рекорд Billie Eilish з треком "Bad Guy" і Ed Sheeran з хітом "Shape Of You" в рамках чарту TopHit Global Radio Chart.

А хіт "По секрету" всього за три місяці після прем'єри удостоєний своєї першої платини.

Трек-лист майбутнього альбому "1990" виглядає наступним чином:

Лей, не жалей Небо льёт дождем Двоє По секрету Океаны Пустые глаза По местам Наивна Все проходит Самолет Армагеддон

Макс Барських (фото: прес-служба співака)

Зазначимо, що цього літа Барських випустив акустичний лонгплей "С Максом по домам", запустив англомовний сингл "Silence" і презентував експериментальний фітчеринг з Джаро.

Нагадаємо, раніше Макс Барських зізнався, чому не може одружитися і завести дітей.