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Макс Барських порадував українців несподіваною новиною

Автор: Styler

Макс Барських розкрив дату прем'єри нового альбому

Популярний український співак Макс Барських назвав дату прем'єри нового альбому "1990". Презентація платівки запланована на 9 жовтня.

Відомо, що у шостий повноформатний LP артиста увійшло 11 композицій, чотири з яких Барських представив у рамках першої частини світового туру Nezemnaya2020.

Менш ніж за рік лід-сингл альбому "Лей, не жалей" отримав статус подвійної платини і став найбільш ротованою піснею на всіх мовах у період 2008 по 2020 роки, побивши рекорд Billie Eilish з треком "Bad Guy" і Ed Sheeran з хітом "Shape Of You" в рамках чарту TopHit Global Radio Chart.

А хіт "По секрету" всього за три місяці після прем'єри удостоєний своєї першої платини.

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Трек-лист майбутнього альбому "1990" виглядає наступним чином:

  1. Лей, не жалей
  2. Небо льёт дождем
  3. Двоє
  4. По секрету
  5. Океаны
  6. Пустые глаза
  7. По местам
  8. Наивна
  9. Все проходит
  10. Самолет
  11. Армагеддон

Макс Барських (фото: прес-служба співака)

Зазначимо, що цього літа Барських випустив акустичний лонгплей "С Максом по домам", запустив англомовний сингл "Silence" і презентував експериментальний фітчеринг з Джаро.

Нагадаємо, раніше Макс Барських зізнався, чому не може одружитися і завести дітей.

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Новини України Макс Барських